‚Koho teď nenajdeme, je navždy ztracen.‘ Čeští hasiči dál hledají oběti, od guvernéra Texasu dostali medaili

Čeští hasiči se chystají na třetí den mise v Texasu. Na březích řeky Guadalupe pátrá 16 členů USAR týmu se 4 psy po tělech obětí bleskové povodně ze začátku července. Už odhalili tři místa, kde by se mohly pozůstatky nacházet. A za pomoc dostali od guvernéra Texasu Grega Abbotta pamětní medaile. Texaské úřady evidují po povodních 134 obětí. Po stovce pohřešovaných se stále pátrá. Od stálého zpravodaje San Antonio 9:43 16. července 2025

Čeští hasiči objevili během dvou dnů několik míst, kde jsou pod nánosem větví, kmenů a bahna pravděpodobně pozůstatky obětí. Dvě identifikovali psi hned první den po příletu a další našli později. A mají ještě jedno místo, kde by se lidské pozůstatky měly vyskytovat na zhruba devadesát procent.

Poslechněte si rozhovor s mluvčím odřadu Jiřím Studničkou

Druhý den prováděli hasiči v Texasu sekundární průzkum, tedy hledání načisto. Šli proti proudu řeky po březích, které jsou poměrně příkré, takže to bylo složitější než ten první den.

Oblast procházeli podruhé, předtím tam prošel zběžný prohlížecí tým. Oblast už museli označit za zkontrolovanou, poté se předpokládá, že už tam žádná lidská těla nejsou. „Koho teď nenajdeme, tak už je bohužel navždy ztracen,“ popsal pro Radiožurnál mluvčí odřadu Jiří Studnička.

Protože po nich přijede těžká technika, která začne odklízet veškeré nánosy po povodních.

Z Česka do Texasu odjelo na pomoc 16 členů USAR týmu a 4 psi | Zdroj: Hasičský záchranný sbor České republiky

Podle hasičů byl průzkum poměrně vysilující. Byli také vybaveni dlouhými tyčemi proti jedovatým hadům, kteří se tam vyskytují. Daleko složitější je ale podle nich ohlídat psy, aby se nedostali s hady do křížku. A to se jim zatím daří.

Na závěr druhého pátracího dne pak čekalo české hasiče překvapení. Vraceli se na základnu do Kerrvillu, aby odletěli transportním letounem do San Antonia. A v tom se to podle Studničky stalo.

„Přijel nás navštívit guvernér státu Texas, čtvrtý nejvyšší generál Národní gardy a celému týmu pogratuloval. Vyjádřil velký obdiv tomu, co tady tým dělá,“ popsal.

„Pro nás to bylo velké překvapení a zároveň satisfakce, že si nás tu velmi váží. To jsme nečekali,“ dodal Studnička. Každý z hasičů pak dostal od guvernéra Grega Abbotta osobní pamětní medaili.

Čeští hasiči dostali od guvernéra Texasu Grega Abbotta pamětní medaili | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Ve středu budou hasiči pokračovat v pátrání ve vymezeném úseku. Bude to možná trochu složitější, protože začalo opět pršet a objevují se i bouřky. Opět tak může stoupnout hladina řeky Guadalupe, která se zdaleka ještě nevrátila do svého koryta.

Na závěr třetího dne pak za nimi přijedou čeští krajané, potomci českých přistěhovalců, kterých je v Texasu opravdu hodně, protože v tomto americkém státě žije nejvíce Čechoameričanů. Chtějí je poznat, chtějí jim poděkovat a přivezou jim texaské koláče, které mohou být jak slané, tak sladké.

Blesková povodeň ve středním Texasu zabila 4.7. nejméně 130 lidí. Po další stovce těl pátrají kolem řeky Guadalupe i čeští hasiči se psy. Reportáž z Kerrville v nejzasaženějším okresu Kerr ve ST od rána na @Radiozurnal1 @CRoPlus a @iROZHLAScz pic.twitter.com/KWUxYkqs0q — Pavel Novák (@Albena937) July 15, 2025

Mrazivá pieta

Pod mostem ve městě Kerrville, správního střediska okresu nejvíce zasaženého povodní, jsou stále vidět na řece peřeje, valí se tudy víc vody, než je běžné. Nedaleko byl na ostrůvku háj, který je teď položený, jako by se tam prohnal orkán. Vlna musela být tak silná, že ty celkem velké cypřiše položila do vodorovné polohy.

U radnice ve městě Kerrville vzniklo improvizované pietní místo za oběti bleskových povodní. Na místě natáčel zpravodaj Pavel Novák

Na větvích stromů jsou vidět cáry plachet, ale také je tam auto, část přívěsu, dětská sedačka a skluzavky z nedalekého hřiště. Voda tam naplavila vše, co před sebou hnala. Těžká technika už ale nánosy pomalu odstraňuje.

Vedle radnice teď stojí 25metrů dlouhá zeď, která slouží jako improvizované pietní místo. Je tady spousta květin, plyšáků, svíček a fotografií lidí, kteří 4. července nepřežili bleskové povodně.

Administrátor webových stránek kerrvillské radnice Martin Greenville popisuje, že s nápadem vytvořit pietní zeď přišel jediný člověk, který tady položil první květinu. A pak přicházeli další. Bezejmenná čísla tak dostávají tváře, běhá z toho mráz po zádech.

V texaském Kerrvillu jsou vlajky stažené na půl žerdi. Obětí povodně z 4.července už je 132. Přes 100 lidí se ještě pohřešuje. Hledat je pomáhají členové čs. HZS se psy. Rozhovor se psí pátračkou Terezkou a jejím psovodem kpt.Petrem Klegou v 16:20 na @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/hmNWJEYyfi — Pavel Novák (@Albena937) July 15, 2025