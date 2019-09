Kohout Maurice smí dál kokrhat, rozhodl soud ve Francii. Sousedé chtěli, aby se ho majitelka zbavila

Soud v západofrancouzském městě Rochefort ve čtvrtek rozhodl ve prospěch kohouta jménem Maurice, jehož brzké ranní kokrhání budilo sousedy. Opeřenec se stal ve Francii symbolem boje o udržení venkovských tradic. Maurice smí nadále zpívat a sousedé, kteří záležitost dali k soudu, musejí majitelce kura zaplatit odškodné 1000 eur (téměř 26 tisíc korun), píše agentura AFP. VIDEO Rochefort (Francie) 13:16 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nemám slov. Je to vítězství pro všechny, kteří se ocitli ve stejné situaci jako já,“ uvedla majitelka zvířete Corinne Fesseauová.

Verdikt podle ní znamená, že podobně by skončily všechny případné soudní spory týkající se venkovských zvuků, například zvonění zvonů nebo kvákání žab. Podle jejího advokáta ale vítězství spočívalo především v tom, že francouzské právo si žádá důkaz o škodlivosti jednání, který žalující strana neposkytla.

Zvířata mě překvapují inteligencí, říká muž, který je cvičí pro film. Vytrénoval i kocoura nebo slepici Číst článek

Vesnické ruchy by mohly být chráněny i zákonem, který by se mohl nazývat Mauricův, navrhla Fesseauová. S tím souhlasí si starosta francouzského města Gajac, který dokonce vyzýval k tomu, aby vesnické zvuky jako je bučení krav, hýkání oslů, či zvonění zvonů, byly přijaty na seznam národního dědictví Francie.

‚Je to jen miminko‘

Kauza přitom začala jako banální sousedský spor páru zemědělců v penzi, který ranní zpěv kohouta rušil při pobytu v jeho venkovském sídle na ostrově Oléron. Feussauová se s nimi prý snažila domluvit předtím, než se svým opeřencem skončila u soudu, byli ale podle ní agresivní. Po soudu penzisté chtěli, aby majitelku donutil se Maurice zbavit.

„Jsem z toho ve stresu, Maurice je z toho ve stresu. Už ani nezpívá,“ řekla majitelka americkému deníku The New York Times, který o aféře napsal letos v červnu. „Je to jen miminko,“ dodala.

Na podporu Maurice vznikla petice, kterou podepsalo na 140 tisíc Francouzů, píše AFP. Lidé si mohli zakoupit tričko s nápisem „Nechte mne zpívat“. Jezdili také za majitelkou domů a vozili s sebou vlastní kohouty.

Případ vyvolal ve Francii debatu o osudu venkova a střetech mezi jeho obyvateli a lidmi z města, kteří tam přijíždějí za oddechem.

Případ kohouta Coco

V květnu soud v Compiègne na severu země nařídil majiteli kohouta jménem Coco vyplatit odškodnění 500 eur (13 tisíc korun) sousedce, která si stěžovala na jeho hlasité kokrhání. Muž se musel také opeřence zbavit, jinak by mu hrozila pokuta 50 eur (1300 korun) denně.

Majitele kohouta dala k soudu letuška, která tvrdila, že se kvůli hlasitým projevům zvířete nemůže pořádně vyspat. Cocovy hlasové schopnosti přišli dokonce posoudit policisté a jeden soudce. Zaznamenali, že Coco zpíval 23krát za 26 minut.

V roce 2017 zase majitelé víkendových obydlí v Horním Savojsku sepsali petici proti kravským zvoncům.