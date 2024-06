Kokain a zbraň. Odsouzení Bidenova syna volby ovlivnit nemusí, politolog tipuje nepodmíněný trest

Guilty, guilty, guilty. Ve všech třech bodech obžaloby byl Hunter Biden soudem ve státě Delaware uznán vinným. Pořídil si zbraň, ale nepřiznal, že bere drogy. To jsou dva body obžaloby. Ten třetí je, že pak ilegálně držel zbraň jako takovou. Kdy se to mělo stát?

Stalo se to v roce 2018 a porušil tím federální zákony. Zatím byl tedy shledán vinným za porušení federálních zákonů. Někdo, kdo je pod vlivem drog, si prostě nesmí pořídit zbraň.

Jak proběhl ten faktický nákup?

U soudu svědčil i samotný prodejce, který mu ji prodával. Ten uvedl, že Hunter Biden přišel do obchodu, kde musel před koupí vyplnit dotazník. Tam je políčko, zda je dotazovaný uživatelem drog a omamných látek, nebo ne. A Hunter Biden měl bez váhání vyplnit políčko ne. Čili dostál závazku a zbraň si pořídil, i když lhal.

Jak se zpětně, po šesti letech, přišlo na to, že byl pod vlivem drog?

To byla právě podstata soudu. Nemusel být nutně pod vlivem drog v ten moment, ale byl uživatelem drog. A přišlo se na to například proto, že o tom psal ve svých pamětech. U soudu svědčila mimo jiné i jeho dcera. Oficiální verze je, že drogy neužívá od roku 2019, čili až rok poté, co zbraň koupil a co se seznámil se svojí současnou ženou. Takže on se k tomu vlastně hlásil, že ten problém v daném období měl. Není tedy problém, jestli v ten moment byl nebo nebyl pod vlivem drog, ale zda byl uživatelem drog, a to on sám nezapíral.

Colt Cobra, který si Hunter Biden pořídil, měl u sebe pouze 11 dní. Pak skončil v odpadkovém koši vedle obchodu s potravinami ve stejném městě, kde si zbraň pořídil. Jak se to stalo?

V té době měl romantický vztah s vdovou po svém starším bratrovi Beauovi, který zemřel v roce 2015 na rakovinu. Jeho tehdejší přítelkyně, ex švagrová, zbraň našla, zhrozila se a asi ve zkratu se rozhodla, že ji vyhodí. A vyhodila ji do odpadkového koše. Následně jí mělo dojít, že to asi nebyl nejlepší nápad. Vrátila se tam, ale zbraň už nenašla. Zeptala se tedy v obchodě, jestli o tom něco neví, ti samozřejmě zalarmovali policii. Zjistilo se, že tam nějaký muž pravidelně vybírá koše a hledá věci, které pak může za peníze recyklovat. Policie šla k němu – teď to zní jak z hollywoodského filmu – on se nemohl dostat z domu, protože si zrovna zabouchnul dveře. Jeho manželka uvnitř spala. Takže museli bouchat na manželku. Pak překvapený policista v přihrádce s ponožkami našel v jedné z ponožek zbraň. I tento muž pak svědčil u soudu. Takže takovýto až nepravděpodobný řetěz událostí vedl k tomu, jak jsme se dozvěděli, že přítelkyně Huntera Bidena po 11 dnech vyhodila pistoli do odpadkového koše. I to se může v USA stát.

Bála se, že si Hunter chce vzít život? To období pro něj nebylo vůbec jednoduché.

Jeden z nich, teď nevím kdo, přiznává, že oba měli ve svém životě velký problém. Ona přišla o manžela kvůli rakovině a on byl v rozvodovém řízení a velmi závislý na drogách. Údajně se domnívali, že se jim to společně podaří překonat. Místo toho se to naopak ještě zhoršovalo a rozešli se. Nevím, čeho se bála. Možná toho, že zbraň může omylem vystřelit, což je běžné. Spousta vražd nebo zabití zbraní je v USA zaviněna tak, že zbraň vystřelí omylem. Každopádně se polekala a nechtěla, aby v přítomnosti člověka, který je závislý na tvrdých drogách, byla zbraň. Proto ve zkratu zbraň vyhodila.

Nelehká životní situace

Jak to vypadalo u soudu? Proti němu vypovídaly tři jeho bývalé ženy nebo přítelkyně. S jednou z nich byl 20 let. Když přišla na to, že kouřil crack, formu kokainu, bylo to pro ně asi velmi složité.

Určitě to příjemné nebylo. Dokazování bylo hodně o tom, jak byl závislý na drogách, čili do jaké míry došlo k porušení zákona. Dokázat, jestli v okamžiku, kdy kupoval zbraň, byl uživatelem drog, zpětně nelze. Proto například obhajoba povolala jeho nejstarší dceru, která se pokoušela doložit, že to v roce 2018 už bylo lepší. To ale úplně nedopadlo. Byly k dispozici SMS zprávy, kdy mu například píše, že byli na něčem domluveni a on odpoví až ve dvě hodiny ráno. Bývalá manželka přiznala, že v roce 2015 našla dýmku na kouření cracku a on i přiznal, že crack kouří. Tvrdí, že ho sama nikdy neviděla, ale přiznal to. Svědčila i někdejší přítelkyně, se kterou se seznámil ve striptýzovém klubu, která potvrzovala, že před ní v klubech kouřil. Zaznívaly tam detaily, že byl okouzlující muž, ať už kouřil crack nebo ne, proto to mělo velmi bulvární charakter.

Pro Huntera Bidena to nepochybně nebylo snadné. I proto k soudu chodila i jeho nevlastní matka Jill Bidenová, manželka Joea Bidena, aby mu vyjádřila podporu. Taktéž tam byla jeho současná manželka, se kterou se seznámil v roce 2019, a se kterou se po šesti dnech známosti vzali a mají spolu syna Beaua, právě po zemřelém bratrovi Huntera.

Zmiňoval jste SMS zprávy, ty byly u soudu citovány?

Ano. Byly tam zveřejněny, zjevně k nim měl soud přístup a mohly sloužit buď jako polehčující, nebo naopak přitěžující argument. A zdá se, že to bylo spíš k tíži Huntera Bidena.

V SMS zprávách měly zaznívat i jména dealerů, například Mookie a podobně. U soudu se tedy objevily i tyto velmi citlivé detaily…?

Ano, například na dotaz jedné z přítelkyň, kde je, na rovinu odpovídá, že je za baseballovým stadionem a čeká na dealera. Čili to, že opravdu bral drogy, není žádné tajemství. I o tom mluvil ve svých pamětech, ze kterých bylo citováno. Zaznělo i to, že kouřil několikrát za hodinu, prostě celý den, jeho závislost byla tedy opravdu dramatická. A jestliže se zdá, že se z toho roku 2019 dostal, tak mu to slouží ke cti, protože to samozřejmě není snadné.

Hunter Biden měl s drogami problém celý svůj život a byl už od počátku závislý nejenom na kokainu, ale třeba i na alkoholu. Kvůli kokainu ho prý vyhodili i z armády. Jak moc to poznamenalo vztah mezi ním a jeho otcem, současným prezidentem?

Uvedu úplný kontext začátku jejich života. V roce 1982 jeho matka, manželka Joea Bidena, zahynula při automobilové havárii. Oba synové, Hunter i Beau – Hunterovi tehdy byly dva roky – přežili, ale byli zraněni a jejich sestřička zahynula. Rodina tím byla opravdu poznamenaná. To samozřejmě není ospravedlnění toho, proč někdo bere v dalším životě drogy. Tím spíš, že se potom Joe Biden, dokonce na výzvu svých synů, oženil s Jill Bidenovou, svojí současnou manželkou. S nevlastními syny má krásný vztah, ale neprošli si snadným obdobím.

Pak mu tedy zemřel bratr Beau na rakovinu v roce 2015. Umíme si představit, jak si po tragédii, kterou zažili, byli blízcí. Uvádí se, že je to polehčující vysvětlení pro ty drog, a že problémy po roce 2015 eskalovaly. Nicméně z armády byl jakožto rezervista propuštěn velmi krátce poté, co se přihlásil. Nastoupil až v roce 2013 a byl propuštěn v roce 2014, po pozitivním testu na kokain. Každopádně on byl zjevně z dvou bratrů ten problematičtější.

Hunter Biden a Joe Biden v objetí po verdiktu soudu v Delaware | Foto: Andrew Caballero-Reynolds | Zdroj: AFP / Profimedia

Jenom pro zajímavost – Joe Biden je abstinent. Z posledních čtyř amerických prezidentů jsou tři abstinenti. Pouze Barack Obama se netajil tím, že občas pije pivo. Ne že by byl alkoholik, ale není abstinent. George Bush je napravený alkoholik, ale je to dlouholetý abstinent. Joe Biden sám tvrdí, že ani neví, jak chutná pivo, nepije snad ani nealkoholické. Zrovna tak Donald Trump, jehož bratr se upil k smrti, je abstinent. A potom jejich rodina musí čelit tomu, že jejich syn, ze tří dětí jediný naživu, Hunter Biden měl problémy se zakázanými látkami.

Vliv na kampaň?

Jaký stín to zprostředkovaně vrhá na to, co se odehrává v USA, totiž ta velmi ostrá předvolební kampaň? Joe Biden bude téměř jistě nominantem demokratů. Řekl, že rozhodnutí soudu bude respektovat a dodal, že je prezident, ale taky táta. Do jaké míry toto, co se teď děje, ovlivní kandidaturu Joea Bidena na prezidenta?

Zdá se, že minimálně. Je dispozici průzkum veřejného mínění, který říká, že většina Američanů soud v určité míře sledoval a jsou myslím s Hunterem Bidenem. Pro drtivou většinu z nich to nemá žádný vliv na rozhodování, zda budou volit Joea Bidena, Donalda Trumpa, někoho jiného, nebo zůstanou doma, což intuitivně dává smysl. Je to prostě syn prezidenta a ne prezident sám. Přinejmenším u tohoto soudu byla role Joea Bidena nulová, že by něco kryl, něčemu pomáhal a tak dále. Občas zaznívalo, že se tajné služby pokusily nějak zasáhnout, aby například nebyl k dispozici dotazník, kde Hunter Biden lhal o tom, že není uživatelem drog. Nic ale není prokázáno. Joe Biden s tím, na základě faktů, nemá nic společného. Je prostě otec, kterého může být Američanům líto, že musí, vystaven celé řadě tragédií, řešit takovou situaci. Takže Joe Biden vyslovuje svému synovi podporu. Zároveň řekl to, co dává politicky smysl a je to sympatické gesto – že svého syna neomilostní, i kdyby mu milost mohl udělit. Také by mu mohl prominout trest, což znamená, že mu zůstává nálepka zločince, ale podmínka, pokuta nebo pobyt ve vězení může být zmírněn nebo zrušen. Ale k tomu na dotaz řekl, že tento krok neučiní, že to nechává v rukou soudů. To se domnívám, že je to, co Američané očekávají – že nebude využívat své funkce ve prospěch své rodiny.

Asi chce i ukázat, že soudy měří všem stejně. Protože připomeňme, že to není tak dávno, co byl odsouzen i Donald Trump, za úplně jiné zločiny.

Republikánské fanoušky Donalda Trumpa toto nijak neovlivní. Argument, že Bidenovo ministerstvo spravedlnosti vyšetřovalo i přímo prezidentova syna, že speciální vyšetřovatel obžaloval prezidentova syna a soud ho odsoudil, čili že spravedlnost v USA měří všem stejně, fanoušky Donalda Trumpa nijak nezviklá. Říkají, že důkazy u tohoto soudu byly jasné, zatímco u Donalda Trumpa byly důkazy vykonstruované. Ale nevolí pouze fanoušci Donalda Trumpa a fanoušci Joea Bidena, což primárně nejsou fanoušci Joea Bidena, ale zarytí nepřátelští voliči, nepřátelsky naladění vůči Trumpovi. Je mezi nimi i řada voličů váhavých, na které to samozřejmě nějaký dojem udělat může.

Zpozoroval jste, že by toho chtěla zneužít Trumpova kampaň?

Trump a jeho spojenci dál jedou svůj narativ. Joe Biden je prostě lump. Podle nich je to odvádění pozornosti od opravdových zločinů Joea Bidena, jehož kampaň měla být financována zahraničními vládami a Hunter Biden v tom údajně měl hrát nějakou roli jakožto podnikatel, například na Ukrajině nebo v Číně. Což jsou samozřejmě nepříjemné skutečnosti. Pro Joea Bidena by bylo jednodušší, kdyby jeho syn Hunter nefiguroval v čínské nebo v ukrajinské firmě. Ale v tento moment zase nejsou žádné důkazy, které by říkaly, že se něco takového dělo.

Výše trestu

Co Hunteru Bidenovi hrozí? Může skončit za mřížemi?

Drtivá většina novinových článků, zejména na chvostu, říkala, že mu hrozí až 25 let. Výjimečně se ale někdo podíval na nějakou statistiku – New York Times zjistil, že v posledních letech bylo za podobný zločin – připomenu, že se jedná o porušení federálního zákona – odsouzeno 52 lidí, z nichž drtivá většina skončila za mřížemi, ale v průměru na 15 měsíců. Čili statisticky Hunteru Bidenovi asi nic takového hrozí. Pouze malá část těchto odsouzených dostala podmínku nebo pokutu. Na druhou stranu je tam celá řada polehčujících okolností. S tou zbraní se nestal žádný zločin. Hunter Biden zbraň nekupoval pro někoho dalšího, což je zjevný scénář a má v tento moment čistý trestní rejstřík. Takže to všechno přispívá k tomu, že by mohl dostat podmínku. Opravdu teoreticky by mohlo jít až o 20 let. Dá se tedy očekávat, na základě průměrného podobného případu, že by mohl Hunter Biden dostat několik měsíců za mřížemi.

Konkrétní výši trestu tedy ještě neznáme. Myslím, že soud má na jeho stanovení asi 120 dní.

To je americký systém. Když je to případ s porotou, kdy porota pouze říká vinen či nevinen, jsou pak zákonné limity pro soudce. Ten se potom rozhoduje, jak v rámci těchto limitů naloží. To bylo stejné u Donalda Trumpa a je to tak i u Huntera Bidena.

Může mít na výši trestu vliv motiv, proč Hunter Biden zbraň kupoval a jak to zdůvodnil před soudem?

To úplně zjevné není. Nevím přesně, jaké další motivy může soudce vzít v potaz. Polehčující okolnosti už jsem vyjmenoval, v zásadě drtivá většina z nich je spíše polehčujících, ale opravdu to nelze předvídat.

V tuto chvíli ještě nevíme, zda se Hunter Biden odvolá. Musíme nejdřív počkat na vynesení výše trestu, aby tak mohl učinit.

Spekuluje se, že pokud to bude něco, co se Hunterovi Bidenovi nebude líbit, což typicky asi znamená pobyt za mřížemi, tak se odvolá.

A znamená to, že se finální verdikt nemusíme dozvědět do listopadových prezidentských voleb?

Je to možné a pravděpodobné. Pokud to bude lehký trest, který by Hunter Biden přijal, pak by se to mělo teoreticky do voleb stihnout. Pak to může být trest přísnější a Hunter Biden se pravděpodobně odvolá. Očekává se, že by v tom případě zůstával například na svobodě, že by nebyl ve vazbě.

A ještě jedna věc – aby toho nebylo málo, Huntera Bidena čeká ještě jeden soudní proces v Kalifornii…?

Ano, opět se to týká federálního zákona a týká se to údajného porušení povinnosti platit daně, platit daně včas a tak dále. V nejbližší době by tedy měl začít soud, který mu může přitížit, protože už bude mít nálepku odsouzeného zločince, i když ještě bez trestu. I tady říká, že je nevinen, ale to samozřejmě ten obrázek ještě komplikuje. Opět se nezdá, že by v tomto případu byl jakkoliv zapleten jeho otec, ale obrázek velmi složitého života Huntera Bidena to opět ještě dramatizuje.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje ČT, Nova, CNN Prima News, YTB ABC News, NBC News, AXIOS.com, YTB CBS News, AP, Forbes Breaking News, Fox News.