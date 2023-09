Skepticismus Čechů k Evropské unii? Dědictví Václava Klause, míní pirátský lídr eurovoleb Kolaja

Vaši spolustraníci rozhodli, že budete lídrem pirátské kandidátky pro volby do Evropského parlamentu. Získal jste 299 hlasů z 543 možných. Eurovolby budou v červnu příštího roku. Proč Piráti řešili kandidátku už teď?

Je potřeba se na ty volby připravit. Jednak vyjednáváme program, teď už je tedy ve schvalovacím procesu naší strany, a současně je potřeba přemýšlet o tom, s čím půjdeme do kampaně. Kampaň musí sedět kandidátům, kteří na kandidátce budou.

A musím říct, že je to i taková reflexe ze zkušenosti, kterou máme z roku 2019, když byly volby do Evropského parlamentu, kdy jsme měli pocit, že sestavování kandidátky v lednu, tak, jak jsme to dělali, bylo už příliš pozdě a potom jsme v kampani měli trochu skluz.

Co byste jako Piráti v evropských volbách považovali za úspěch? Obhájení tří mandátů?

Obhájení tří mandátů já vnímám jako minimum. To jsou ty, které tam teď máme. Ale musím říct, že současně máme jeden mandát ještě v Německu.

Německý kolega Patrick Breyer z německé Pirátské strany je s námi společně v delegaci evropských Pirátů a já bych byl velmi rád, kdyby se podařilo navýšit počet členů této delegace, ať už na české straně nebo ze zahraničí, byť by to bylo v Německu nebo třeba v Lucembursku. Tam mají velmi zajímavé a slibné výsledky a mohl by odtamtud jeden mandát také přibýt.

Co máte v europarlamentu za sebou? Na čem budete vy osobně stavět argumentaci, proč by vás lidé měli znovu volit?

Předtím, než jsem byl zvolen v roce 2019 europoslancem, jsem pracoval 20 let v oboru informačních technologií, a to byl i základ toho, na čem chci pracovat v Evropském parlamentu. Velmi usilovně jsem pracoval na tom, aby lidé měli větší kontrolu nad svým životem v online prostředí.

Zejména aby online prostředí nebylo ovládáno jen velkými internetovými giganty, ale aby tam bylo férové konkurenční prostředí, kde i třeba menší střední podniky, které jsou evropské, mohly dobře konkurovat na trzích.

A současně aby online prostředí nebylo zneužíváno proti běžným občanům, aby občané měli více pod kontrolou svoje vlastní data. Pracoval jsem na umělé inteligenci, aby nediskriminovala, ale současně jsem se věnoval i jiným tématům, jako je třeba svoboda médií, což vnímám jako velmi důležité téma. Na tom chci v dalších pěti letech dál stavět.

Po svém zvolení do čela krajské kandidátky jste prohlásil, že budete usilovat o to, aby každý občan měl větší kontrolu nad svým životem online i offline. Ale jak tomu lépe porozumět? To je strašně široké téma.

Dívejte se, co se stalo ve chvíli, kdy americký miliardář možná z rozmaru koupil sociální síť a lidé začali panikařit. Co se bude dít, jestli mají tedy přejít na nějakou jinou sociální síť. Začaly se dít velmi překotné změny. Uživatelé, tedy občané byli často velmi zklamáni tím, jak se ta sociální síť mění.

A já bych chtěl, aby existovala na trhu lepší nabídka, ze které si můžou lidé vybrat, aby nebyli nuceni do podmínek těchto velkých digitálních gigantů. Což je i zčásti to, na čem jsem pracoval právě v tomto funkčním období, kde se mně něco podobného podařilo docílit u chatovacích aplikací.

Už velmi záhy by měla vstoupit v účinnost tato ustanovení, která vynucují, že tito velcí hráči na trhu, jako je třeba WhatsApp, musí nabídnout propojitelnost svých systémů s konkurencí.

Tím pádem, když budete chtít odejít z WhatsAppu, protože se vám tam z nějakého důvodu nebude líbit, třeba jak nakládají s vašimi osobními daty, tak můžete odejít ke konkurenci, ale současně zůstáváte v kontaktu s vašimi přáteli, obchodními partnery a rodinou, které máte na WhatsAppu. Něčeho podobného bych chtěl docílit například i na sociálních sítích.

Jak lidem u nás evropskou sedmadvacítku zlidštit, přiblížit, aby neměli pocit, že se kdesi daleko v Bruselu nebo ve Štrasburku hlasuje o nás bez nás?

Myslím, že je to hlavně o propojování české a evropské politiky. Je to o tom vysvětlovat, co se to vlastně v tom Evropském parlamentu a radě EU děje. Už ten samotný systém je trochu komplikovaný na pochopení, ale to je kvůli tomu, aby to bylo demokratické.

Je tam vyvážení národních vlád, které zastupují zájmy členských zemí, a potom Evropského parlamentu, který zastupuje zájmy evropských občanů.

Ale to, že budeme vysvětlovat, jaký bude mít přesně dopad to, co my projednáváme v Evropském parlamentu, si myslím, že je naprostým jádrem úspěchu. Jsem rád, že jsem byl pozván do tohoto rozhovoru, protože i novináři samozřejmě můžou velmi přispět k tomu, že čím více o těchto tématech budeme mluvit, tím víc to bude občanům dávat smysl.

Jak naučit Čechy, kteří se zdají být hodně skeptičtí vůči evropské sedmadvacítce, dívat se na naše členství střízlivě a racionálně?

No, já tomu trochu říkám dědictví Václava Klause. My jsme se pořád neodpoutali od takového až rebelského postoje brblajících členů, kteří pořád mají s něčím problém.

A na druhou stranu, když se podíváte do toho, jak Česko vyjednává, teď nemyslím současná vláda, ale vyloženě od začátku našeho členství, tak velmi často v radě EU, kde jsou zástupci dalších členských zemí, v drtivé většině případů vlastně tak nějak pluje s proudem.

A pak jsou na domácí politické scéně často velmi kritičtí. Hodně to byl problém za předchozí vlády. Ale když se podíváme třeba jak fungují europoslanci ODS, tak je to velmi podobné. Jsou velmi kritičtí i vůči věcem, které vláda na evropské úrovni prosazuje. Já si myslím, že neexistuje jiná cesta než osvěta toho, jak EU funguje a proč je pro nás tak strašně důležitá.

