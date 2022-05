Orbán blokuje protiruské sankce a vydírá EU kvůli kritice právního státu, tvrdí europoslanec Kolaja

Evropská unie schvaluje už šestý balík sankcí proti Ruské federaci. Hlasování, které musí být jednomyslné, ale blokuje Maďarsko. Měla by Unie a o zahraničních a bezpečnostních otázkách hlasovat kvalifikovanou většinou? Pro Český rozhlas Plus odpovídali Marcel Kolaja (Piráti) a Europoslanec ANO Ondřej Kovařík. Brusel 21:31 18. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtvrté vítězství v řadě slaví Viktor Orbán, stane se nejdéle sloužícím premiérem v Evropě | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Měla by Unie a o zahraničních a bezpečnostních otázkách hlasovat kvalifikovanou většinou? „Ano, příklad Maďarska to potvrzuje. Obávám se, že to není poslední příklad. Jednomyslnost rozhodování bychom měli odstranit i zde a rozhodovat kvalifikovanou většinou,“ věří europoslanec Marcel Kolaja (Piráti).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jednomyslné hlasování o sankcích vůči Rusku blokuje Maďarsko. Měla by EU právo veta odstranit a o zahraničních a bezpečnostních otázkách hlasovat kvalifikovanou většinou?

Europoslanec ANO Ondřej Kovařík s tím nesouhlasí. „Z historie víme, že některé státy uplatňovaly požadavky předtím, než jednomyslně přistoupili k rozhodnutí. Jakkoli je situace kolem Maďarska komplikovaná, tak to nezavdává důvod měnit proceduru hlasování v rámci Rady EU,“ tvrdí Kovařík a vysvětluje:

„Je důležité, že sankce proti zemi, které porušuje mezinárodní právo, Evropská unie přijímá jednomyslně. Aby sankce měly dopad a význam, musí být přijaty takovým způsobem, který ukazuje na jednotu členských zemí.“

„Aby sankce měly dopad a význam, musí být přijaty takovým způsobem, který ukazuje na jednotu členských zemí.“ Ondřej Kovařík

Kolaja ale připomíná, že v demokratické společnosti rozhoduje většina, které menšina ustupuje:

„Pokud jeden dokáže zablokovat všechny ostatní, likviduje to akceschopnost celku, to se nám teď děje v Evropské unii. Panují také obavy, co s i Maďarsko bude klást jako podmínky svého souhlasu s 6. balíčkem sankcí proti Rusku.“

„Evropská unie má políčeno na Viktora Orbána a jeho vládu za porušování zásad právního státu. Je velká otázka, jestli to skutečně není vydírání než vyjednávání. Já bych řekl, že to vydírání je,“ doplňuje pirátský europoslanec.

„Pokud jeden dokáže zablokovat všechny ostatní, likviduje to akceschopnost celku, to se nám teď děje v Evropské unii.“ Marcel Kolaja

Je v pořádku, že jednotlivé členské státy mají odlišné pozice, je přesvědčený Kovařík. „Od toho je institut vyjednávání v rámci Rady Evropské unie mezi jednotlivými členskými zemi ustaven. Může se stát, že některý stát využije situaci pro své vlastní účely, ale to přesně musí být předmětem jednání.“

Pirátský europoslanec souhlasí, že jednat potřeba je. „V Evropské unii je vždy snaha o nalezení konsensu na úrovni Rady. I tam, kde rozhoduje kvalifikovaná většina, je snaha dosažení jednomyslnosti. Ale tady myslím, že jde o Orbánovu snahu dostat do kleští ty, kteří kritizují nefunkčnost právního státu v Maďarsku a snahu vyhnout se zastavení vyplácení evropských peněz,“ shrnuje Marcel Kolaja.

„Bavíme se tu základních dokumentech a principech fungování Evropské unie. Nerad bych byl tím, kdo žádá jejich změnu jen na základě jednoho příkladu. Jakkoli uznávám, že situace je komplikovaná, tak bych s toho nedělal důvod pro zásadní změnu smluvních dokumentů. Nejdřív vyčerpejme všechny možnosti jednání,“ žádá závěrem Ondřej Kovařík (ANO).

Poslechněte si celou debatu, ptá se Karolína Koubová.