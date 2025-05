‚Kolaps sebeúcty.‘ Diktátor Kim Čong-un přihlížel nehodě při spouštění nového torpédoborce na vodu

Při slavnostním spouštění nové severokorejské válečné lodi na vodu došlo k vážné nehodě, které přihlížel vůdce země Kim Čong-un, napsaly v noci na čtvrtek agentury Reuters a AFP s odvoláním na severokorejskou státní tiskovou agenturu KCNA. Ta sdělila, že spouštěné plavidlo v přístavu Čchongdžin při nehodě ztratilo rovnováhu a části dna lodi byly rozdrceny. Zda si incident vyžádal oběti na životech, není jasné. Pchjongjang 7:24 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kim Čong-un s dcerou Kim Ču-e se účastní slavnostního spuštění „nového víceúčelového torpédoborce“ (archivní foto) | Foto: KCNA | Zdroj: Reuters

Slavnostní spouštění na vodu 5000 tun vážícího nového torpédoborce sledoval diktátor země, který incident označil za „trestný čin způsobený nedbalostí“, jíž nelze tolerovat.

Mluvil také o „kolapsu sebeúcty“ KLDR a podle Reuters nařídil, aby bylo plavidlo opraveno před červnovým zasedáním ústředního výboru vládnoucí strany.

Ukradnou identitu a nechají se zaměstnat na Západě. Agenti z KLDR získávají přístup do cizích IT firem Číst článek

Reuters veřejné přiznání nehody režimem KLDR označil za vzácné. Zároveň upozornil, že Severní Korea už dříve zažila nehody, které režim následně využil k propagaci role vedení a vládnoucí strany při řešení problémů.

Minulý měsíc Severní Korea provedla podle KCNA první zkušební střelbu ze svého nového torpédoborce třídy Čche Hjon, jehož slavnostnímu spuštění na vodu v přístavním městě Nampcho o něco dříve také přihlížel Kim.

Jihokorejští pozorovatelé podle agentury Jonhap upozornili na to, že raketové a radarové systémy torpédoborce se podobají těm, které byly vyrobeny v Rusku. To vyvolalo spekulace, že Pchjongjang dostává technologickou pomoc z Moskvy za vyslání svých občanů do bojů proti napadené Ukrajině.