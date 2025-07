Kolem 50 000 mladých doktorů v Anglii protestuje za vyšší platy. ‚Neodůvodnitelné,‘ říká tamní ministr

Na 50 000 mladých lékařů v pátek v Anglii vstoupilo do stávky za vyšší platy. Informoval o tom list The Guardian. K protestu, který potrvá pět dní, přistoupili poté, co ztroskotala jednání lékařských odborů BMA s vládou. Ministr zdravotnictví Wes Streeting podle stanice BBC slíbil, že chod zdravotnických zařízení zůstane zachován.

Londýn 15:58 25. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít