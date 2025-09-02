Kolmaš: Aliance Číny s Ruskem má své limity, Peking dlouhodobě nechce další studenou válku

Vladimir Putin před úterní schůzkou s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem prohlásil, že vztahy mezi Čínou a Ruskem jsou bezprecedentní. Čína navíc podporuje Rusko ve válečné agresi proti Ukrajině i tím, že odebírá ruské suroviny. „Tato aliance je důležitá i z hlediska geopolitické situace, protože díky ní obě země zpochybňují dominanci západu," říká Michal Kolmaš, vedoucí katedry asijských studií pražské Metropolitní univerzity.

Ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching (2. září 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching | Foto: China Daily | Zdroj: Reuters

Jak si přeložit úterní Putinova slova o bezprecedentní úrovni vztahů mezi Ruskem a Čínou? Konstatoval dlouhodobější stav, anebo se ta vazba skutečně ještě dál posiluje?
Minimálně od roku 2022, kdy řekli, že mají partnerství bez limitů, se posiluje. Od té doby nedošlo k zásadním krokům, ale myslím si, že pro Rusko je toto přátelství důležitější než pro Čínu.

Michal Kolmaš, vedoucí katedry asijských studií pražské Metropolitní univerzity v Polední publicistice

Rusové odebírají od Číny všechno, co potřebují k vedení války na Ukrajině. Pro Čínu je to spíš takové ryze pragmatické spojenectví, které se jim hodí, především kvůli získávání nerostných surovin.

Dá se říci, že v tomto deklarovaném přátelském svazku má jednoznačně navrch Čína a že mezi oběma mocnostmi bude dál patrná výrazná rivalita?
Čína má opravdu navrch. Rusko se jí hodí jako spojenec, protože nemá moc blízkých partnerů, s nimiž by sdílela vizi světa. Na druhou stranu je Rusko mnohem více závislé na Číně a do jisté míry musí dělat to, co chce.

Jinými slovy zájmy, které prosazuje Čína, jsou spíš než geopolitické nebo bezpečnostní primárně ekonomické. I v souvislosti s tím, že zástupci ruského Gazpromu podepsali s čínskými partnery dlouho očekávanou dohodu o stavbě plynovodu Síla Sibiře 2.
Ano, ekonomická úroveň je velice silná. Číně se toto spojenectví momentálně hodí. Geopolitickou úroveň jejich vztahu bych ale nedával do pozadí. Obě země zpochybňují  dominanci západu a sdílí vizi, že by svět neměl být řízen z Washingtonu.

Na druhou stranu Čína dlouhodobě volá po tom, aby se nevytvářela nová studená válka, i proto má geopolitická aliance s Ruskem určité limity.

‚Indie je pragmatická‘

V pondělí vyvrcholil summit šanghajské organizace pro spolupráci, kde Si Ťin-pching jednal i s indickým premiérem Naréndrou Módím. S Módím se schází i Putin. Rýsuje se tu jakási osa Peking, Moskva, Dillí?
To si nemyslím. Indie se už desítky let nachází v pragmatické, nezúčastněné pozici. Naopak jestli jsme něco viděli v posledních deseti, patnácti letech, byl to větší příklon ke Spojeným státům, asi také pragmatický.

6:23

V současné chvíli se jí ale hodí udržovat dobré vztahy s Ruskem, kde navazuje na historii z dob Sovětského svazu. K nové ose moci, která by tyto tři státy propojila, to podle mě ale nevede.

Prezident Petr Pavel uvedl, že summit šanghajské organizace pro spolupráci a následné oslavy konce druhé světové války jsou předzvěstí změn nového světového řádu. Jak vážnou výzvu představují proklamace o mimořádně vstřícných vztazích mezi Čínou, Ruskem a Indií pro východoasijský region, především pro Japonsko?
Japonsko má s Indií velice dobré vztahy, které cíleně buduje již dvacet let, tudíž si nemyslím, že se obává vzniku nějaké aliance. Indie je navíc zapojena do západních iniciativ, jako je Quad (Čtyřstranný bezpečnostní dialog), která ji spojuje s USA, Japonskem a Austrálií.

