Po teroristických útocích z jara posílila Srí Lanka před příchodem nového roku bezpečnostní opatření

Před kostelem sv. Antonína, kde teroristé zabili 93 lidí, jsou do země zabetonované velké kolejnice a kovové zátarasy. Jsou tu také napevno přidělané plůtky, které se používají při různých manifestacích nebo oslavách.

Je tu i improvizovaný stánek sloužící jako kontrolní stanoviště, kam zvlášť vstupují ženy a muži. Kóje pro ženy mají modrožluté záclony a jejich součástí jsou i kontrolní rentgenové rámy. Vždy je také třeba vojákovi ukázat obsah tašky nebo batohu, až poté je možné do chrámu vstoupit.

Pan Josef, který má přímo naproti chrámu krámek s motivními předměty, svíčkami, křížky a dalšími věcmi, říká, že tato opatření nejsou dobrá. Lidé se podle něj bojí do chrámu chodit a škodí to obchodu.

Uvnitř je kostel již opravený a krásně vyzdobený. Jsou tu nové lavice, opravená je křížová cesta i plastiky a střecha, která při výbuchu o Velikonocích hodně utrpěla. Za oltářem stojí instalovaný Betlém a je zde také zinscenované klanění tří králů. V kostele se nachází několik lidí, kteří se modlí, a v kapli vedle se dají zapálit svíčky.

Honorární konzul České republiky v Kolombu Lohitha Samarawickrema říká, že Kolombo je dnes bezpečné město. Náhodným teroristickým útokům se přesto nikdy nedá úplně zabránit. Zvýšená bezpečnostní opatření v ulicích mají ale snížit riziko toho, že by se zopakovalo to, co se tu stalo o Velikonocích.