Dalších 16 zadržených na Srí Lance v souvislosti s útoky. Vláda přiznala ‚selhání státu‘

Srílanské úřady zadržely v noci na čtvrtek dalších 16 lidí v souvislosti s nedělními teroristickými útoky na kostely a hotely, které si vyžádaly 359 obětí a přes 500 zraněných. Počet zatčených tak vzrostl na 76, uvedla agentura Reuters. Mezi zadrženými jsou také cizinci. Podle americké stanice CNN byl jeden ze sebevražedných atentátníků v minulosti zatčen policií a poté propuštěn. Kolombo 12:17 25. 4. 2019 (Aktualizováno: 13:03 25. 4. 2019)

Server americké televize CNN uvedl, že jeden ze sebevražedných atentátníků identifikovaný jako Ilham Ahmed Ibráhím byl v minulosti zatčen, poté ale propuštěn.

„Jednalo se o atentátníka na hotel Cinnamon Grand (v Kolombu), kdo byl v minulosti propuštěn,“ uvedl mluvčí srílanské vlády Sudarsana Gunawardana. Podle CNN se jedná o syna bohatého magnáta, který obchoduje s kořením.

K atentátům se již dříve přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Srílanská vláda přiznala „selhání státu“ v otázce bezpečnosti poté, co vyšlo najevo, že tajné služby měly informace o chystaných útocích, ale nepředaly je dál. Podle britského the Guardian o tom Srí Lanka věděla měsíce předem.

Prezident Maithripala Sirisena slíbil reorganizaci policie a bezpečnostní složek a vyzval ministra obrany a šéfa národní policie k rezignaci.

Na Srí Lance nadále platí výjimečný stav, který umožňuje policii a armádě zatýkat a vyslýchat podezřelé a nečekat na soudní povolení. Po podezřelých a také případných dalších výbušninách pátrají tisíce policistů a vojáků.

Vyšší počet vojáků

Srílanská armáda uvedla, že zvýšila počet vojáků zapojených do operace z 1300 na 6300. Situace v zemi zůstává po víkendových atentátech napjatá.

Srílanská policie ve čtvrtek oznámila, že přes noc zadržela dalších 16 podezřelých. Podle policejního prohlášení je jeden ze zadržených spojený s „teroristickou organizací“. Mezi zatčenými je i syrský státní příslušník. Zadržen byl také Egypťan a skupina Pákistánců, kteří neměli platná víza.

Podle srílanských úřadů spáchalo atentáty devět islamistů, kteří byli pravděpodobně všichni domácího původu. Úřady viní z masakru dosud málo známou islamistickou skupinu Národní Tavhíd Džamáat (NTJ), v jejímž čele stál radikální místní duchovní Zahrán Haším.

Zatím není jasné, zda Haším zahynul při explozích jako jeden ze sebevražedných atentátníků, anebo je na útěku, napsal zpravodajský server BBC News.

‚Selhání státu‘

Kolombo ve středu přiznalo bezpečnostní „selhání státu“. „Očividně selhala komunikace. Vláda musí přijmout odpovědnost, protože kdyby se příslušné informace dostaly ke správným lidem, mohlo se těmto útokům předejít nebo mohly být alespoň minimalizovány,“ prohlásil náměstek ministra obrany Ruvan Vidžavardene.

Předseda parlamentu Lakšman Kiriella ve středu řekl, že někteří čelní představitelé tajné služby informaci (o útoku) úmyslně skrývali. Indická rozvědka na možnost útoku na kostely, hotely a politiky údajně upozornila srílanskou tajnou službu 4. dubna.

O tři dny později se konala bezpečnostní schůzka s prezidentem Sisirenou, ale informace zůstala zamlčena. Tajná služba neinformovala ani premiéra Ranila Vikremasingheho.