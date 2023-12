Jeden z nejnapínavějších příběhů letošního roku. Děti džungle po pádu letadla přežily samy v pralese 40 dní

Byl to jeden z nejnapínavějších a nejneuvěřitelnějších příběhů letošního roku. V Kolumbii se navždy zapsal do historie. Záchranné týmy po 40 dnech našly děti ztracené v amazonském pralese po letecké havárii. Byla to operace nazvaná Naděje. Příběhy roku 2023 Praha 9:57 24. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranné týmy po 40 dnech našli domorodé děti ztracené v amazonském pralese | Zdroj: Ministerstvo obrany Kolumbie

Příběh, o jehož práva dnes mezi sebou bojují hollywoodští producenti, začal v květnu. Magdalena nastoupila se svými čtyřmi dětmi, aby odcestovali do 350 kilometrů vzdáleného městečka San Jose del Guaviare za manželem a otcem dětí, který se tam skrýval před levicovými guerillami.

Jenže letadlo se zřítilo a dva dospělí zemřeli a matka dětí podlehla zranění o čtyři dny později. V hustém pralese plném hadů, šelem, jedovatých rostlin, hmyzu a za neustálých dešťů zůstala sama třináctiletá Lesly, devítiletá Soleiny, čtyřletý Tien a jedenáctiměsíční Cristin.

„Prosíme stát, vládu, prezidenta, ministry a další úředníky o velkou laskavost, prosím pomozte nám najít naše děti, vnoučata. Žádáme vás, abyste nepřestávali, dokud se nenajdou,“ promlouval k veřejnosti dědeček dětí.

Kolumbie do pralesa povolala desítky mužů a také pátracích psů. Vrtulníky do pralesa shazovaly letáky s instrukcemi a také balíčky s jídlem. Megafonem pouštěly vzkaz jejich babičky. Víru, že žijí, dodávaly stopy, které nacházely, jako například gumičky do vlasů, plíny nebo části oblečení.

Devět dní pátrání

Devátého června se v záchranářských vysílačkách ozve vymodlené heslo, čtyřikrát zopakované slovo milagro, tedy zázrak, značí, že všechny děti jsou naživu.

„Byly samy, samy to dokázaly, je to příběh přežití, který se zapíše do historie. Tyto děti jsou nyní dětmi míru a dětmi celé Kolumbie.“

Kolumbijský prezident Gustavo Pedro děti okamžitě navštívil v nemocnici a vyznamenal záchranné týmy. Ukázalo se, že odpovědnost v džungli na sebe převzala nejstarší Lesly, která stavěla dešti odolné přístřešky, hledala zdroje vody a také potravy.

Pomáhalo jí v tom prý i to, že si se svými prarodiči často hrála na přežití a díky tomu zvládala orientaci v divoké přírodě a péči o sourozence. Nejmladší Cristin zažila v džungli své první narozeniny a v amazonském pralese absolvovala své první krůčky.