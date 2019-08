Kvůli novým migračním pravidlům přešlo o víkendu z Kolumbie do Ekvádoru přes 10 000 Venezuelanů

Přes 10 000 Venezuelanů překročilo o víkendu hranici z Kolumbie do Ekvádoru. Od pondělí totiž začalo platit nařízení, podle něhož si před vstupem do země musí venezuelští emigranti zažádat o humanitární vízum. Ekvádorská vláda se tak snaží omezit masovou migrační vlnu do své země, informovala agentura EFE.

Quito (Ekvádor) 6:22 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít