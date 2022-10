Veškeré rozhodování bude nyní jen v rukou vedení Komunistické strany Číny, míní sinoložka

Výsledkem týdenního sjezdu Komunistické strany Číny je pokračování prezidenta Si Ťin-pchinga ve funkci generálního tajemníka, který byl zvolen už potřetí za sebou. To se v Číně nestalo od dob diktátora Mao Ce-tunga. Jen těžko lze z jeho strany očekávat náznak kompromisu směrem k Tchaj-wanu. Jak dopadl sledovaný souboj o místa v politbyru? A jaké je nové rozložení moci po sjezdu? Peking 13:46 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výsledkem týdenního sjezdu Komunistické strany Číny je pokračování prezidenta Si Ťin-pchinga ve funkci generálního tajemníka | Foto: Li Xueren | Zdroj: ČTK / AP

V novém politbyru tentokrát chybí končící premiér Li Kche-čchiang i muž jménem Chu Čchun-chua, o kterém se mluvilo jako o možném novém premiérovi. Je mimo jiné známý kvůli své práci na úrovni hned několika provincií a dobrým osobním vztahům se zahraničím.

„Chu Čchun-chua si na vlastní kůži vyzkoušel stranickou práci hned v několika čínských provinciích a autonomních oblastech Tibetu. Jde tedy o službu, která je považovaná za dost neoblíbenou a taky obtížnou,“ popisuje zpravodaj v Asii David Jakš.

„To, co by v jiných zemích bylo považováno za výhodu, a sice osobní, velmi dobré vztahy se zahraničními politiky, se v jeho případě víc a víc ukazuje jako nežádoucí, protože právě premiér je považován za člověka zodpovědného za ekonomiku včetně zahraničních investic,“ dodává Jakš.

Vyvedení Chu Ťin-tchaa ze sálu

V této souvislosti některá asijská média spekulovala o tom, že dosazení Chu Čchun-chua do politbyra by bylo vstřícným gestem směrem k frakcím strany, které nejsou příliš nakloněné Si Ťin-Pchingovi.

Chu Čchun-chua je taky považovaný za oblíbence a osobního chráněnce Si Ťin-pchingova předchůdce, bývalého šéfa strany a prezidenta Chu Ťin-tchaa. Ten byl v sobotu během rokování nečekaně vyveden ze sálu, přestože byl jedním z čestných hostů 20. sjezdu.

„Bylo to samozřejmě velmi překvapivé, ale pravděpodobně se mu udělalo špatně. Jinak si neumím vysvětlit, proč by čínská televize tyto záběry nepřerušila nebo nevymazala. Podle jednoho amerického komentátora jde o perfektní symbol toho, co se děje v čínské politice,“ popisuje Olga Lomová, sinoložka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

„Před nástupem Si Ťin-pchinga se vedení Komunistické strany pokoušelo o jakési vyvažování. To je však definitivně pryč, protože Si Ťin-pching bez jakýchkoli zábran prosazuje radikálně socialistickou politiku,“ vysvětluje Lomová.

Všechna moc v rukou Si Ťin-pchinga

Podle Lomové však koncentrace moci v rukou jednoho muže není pouze výsledkem sjezdu, nýbrž vyústěním celé řady kroků, které sjezd potvrdil. „Si Ťin-pching se ve stálém výboru politbyra obklopil nejužšími spolupracovníky, kteří jsou mu loajální. Mnozí z nich ale nemají zkušenosti, které obvykle členové stálého výboru mají,“ říká.

Členem politbyra bude i Li Čchiang, šéf komunistické strany v Šanghaji. Výsledkem jeho politiky nulové tolerance covidu-19 v Šanghaji byla vysoká nespokojenost obyvatel a velká řada dalších problémů.

„Původně se spekulovalo, že má Li Čchinag našlápnuto do stálého výboru politbyra a že mu ale tato situace zlomí vaz. Nic takového se však nestalo a on se s velkou pravděpodobností stane příští rok na jaře premiérem,“ míní Lomová.

To, že se Li Čchiang v Číně stal mužem číslo dvě ukazuje, že Si Ťin-pching završil proces, který intenzivně rozvíjel během minulých let, kdy byl u moci.

„Dojde k překrytí státních struktur strukturami stranickými, které vždy měly rozhodující pravomoc. Ale přece jen státní sektor, tedy premiér a vláda, měli jistou míru subjektivity. To se však pravděpodobně úplně ztratí a veškeré rozhodování bude jen v rukou vedení Komunistické strany Číny,“ dodává Lomová.

