Konec bojů v Pásmu Gazy? Teroristé Hamásu navrhují klid zbraní, výměnu vězňů a tři fáze příměří

Teroristické hnutí Hamás ve své odpovědi na zprostředkovaný návrh dohody o propuštění zadržovaných rukojmích navrhuje plán klidu zbraní. Příměří by trvalo ve třech fázích celkem čtyři a půl měsíce a vedlo k úplnému ukončení války s Izraelem v Pásmu Gazy a ke stažení izraelských sil z toho území. Informovala o tom ve středu agentura Reuters s odkazem na protinávrh Hamásu, do nějž měla možnost nahlédnout. Gaza 10:09 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelští vojáci v Pásmu Gazy | Foto: Yossi Zeliger | Zdroj: Reuters

Podle návrhu by každá fáze příměří měla trvat 45 dní, během nichž by Hamás výměnou za palestinské vězně postupně propustil zbývající izraelské rukojmí, které zadržuje od 7. října. Současně by byla zahájena obnova Pásma Gazy, izraelská armáda by se z okupovaného území zcela stáhla a Hamás by Izraeli předal také těla a pozůstatky mrtvých rukojmích.

Jednání o příměří v Gaze se protahuje. Komplikují ho spory ve vedení Hamásu Číst článek

Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v úterý večer oznámila, že katarští zprostředkovatelé odpověď Hamásu předali izraelské tajné službě Mossad. Obsah dokumentu podle úřadu důkladně prostudují izraelští vyjednavači.

Do Izraele v noci na středu přicestoval americký ministr zahraničí Antony Blinken, který bude o návrhu jednat s Netanjahuem i představiteli armády. Blinken se už předtím během své cesty po Blízkém východě setkal s vedoucími představiteli Kataru a Egypta.

Tyto země se spolu se Spojenými státy snaží zprostředkovat dosud nejvážnější diplomatický pokus o dosažení déletrvajícího příměří ve válce mezi Izraelem a Hamásem, kterou toto radikální islamistické hnutí rozpoutalo svým říjnovým teroristickým útokem na Izrael.