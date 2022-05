ONLINE: Ruský Gazprom přerušil dodávky plynu do Finska. Země se spolehne na plynovod Balticconnector

Vláda Finska, které je neutrální zemí a má s Ruskem více než 1300 kilometrů dlouhou hranici, ve středu schválila vstup země do Severoatlantické aliance. Učinila tak poté, co Rusko 24. února vojensky napadlo Ukrajinu, která také není členem NATO. Moskva dříve varovala, že pokud se Finsko rozhodne vstoupit do NATO, přijde s odvetnými kroky.

Finská společnost Gasum, která je státním velkoobchodem s plynem, v pátek uvedla, že ji Gazprom o chystaném přerušení dodávek plynu od sobotních 06.00 SELČ informoval. Finský podnik předtím odmítl platit Gazpromu za dodávky v rublech.

„Dovoz plynu přes vstupní bod Imatra byl zastaven,“ sdělil v sobotu Gasgrid. „Počínaje dneškem, během nadcházející letní sezony, bude Gasum zásobovat své zákazníky z jiných zdrojů prostřednictvím plynovodu Balticconnector,“ uvedla společnost Gasum. Balticconnector je obousměrný plynovod, který propojuje estonské a finské plynovodní sítě.

Gazprom už na konci dubna zastavil dodávky plynu do Polska a do Bulharska. Krok zdůvodnil právě tím, že obě země odmítly přejít na platby v rublech. Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po invazi na Ukrajinu, kdy na něj západní země uvalily sankce.