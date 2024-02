Konec koncesionářských poplatků a omezení reklamy. Polsko chystá reformu financování médií

Polská vláda připravuje velkou změnu ve financování národních médií, jako je Polská televize a Polský rozhlas. S novelou zákona přitom musí spěchat. Od prosincové výměny vedení médií se potýkají s finančními problémy. Reforma počítá se zánikem koncesionářských poplatků, ohraničením vysílané reklamy a pravděpodobně i s omezením provozovaných kanálů. Od stálé zpravodajky Varšava 19:53 14. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda nechala vypnout televizní kanál TVP Info, kde se vysílala propaganda Práva a spravedlnosti (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

V úvahu připadají dva modely, jak by TVP a Polský rozhlas mohly být dále financovány. První počítá s penězi z rozpočtu. Média by už nedostávala jednou ročně velkou dotaci, jak tomu je od roku 2017. Nově by dostávala finance pravidelně co měsíc, aby měla trvalé základní prostředky na fungování. Částka z rozpočtu by mohla být procentuálně vázaná na hrubý domácí produkt.

Druhá varianta počítá s audiovizuálním poplatkem, který by se strhával lidem automaticky měsíčně z daně z příjmu, šlo by asi o 50 až 60 korun. Pak by ale existovalo několik výjimek z placení. Ty existují už teď, týkají se například nevidomých nebo lidí s jiným postižením, které je omezuje v používání médií. Dále třeba invalidů nebo veteránů.

Bylo by také možné podat přiznání, že daný člověk nepoužívá rádio ani televizi, pak by ale mohl být kdykoliv podroben kontrole.

V prosinci nová vláda Donalda Tuska vyměnila vedení TVP, rozhlasu a také agentury PAP. To se setkalo s nevolí hlavně u členů strany Právo a spravedlnost, která posledních osm let ovládala média personálně i obsahově.

Proti převzetí médií se postavil i prezident Andrzej Duda, který nepodepsal zákon o výdajích, který je součástí zákona o rozpočtu. Nesouhlasil právě s vyčleněnou částkou pro média. Ta měla získat až tři miliardy zlotých, tedy zhruba šestnáct miliard korun. Prezident zákon o rozpočtu s takovou položkou od roku 2017 zatím podepsal vždy, loni v prosinci poprvé ne.

Vláda navíc nechala vypnout televizní kanál TVP Info, což byl hlavní zpravodajský kanál TVP, kde se vysílala propaganda Práva a spravedlnosti. Televize tím přišla o několik milionů z reklam.

Média navíc ani nedostávají koncesionářské poplatky, které jim teď blokuje Národní rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Televize a rozhlas tak mají v současnosti finanční problémy, proto se ministr kultury rozhodl na ně vyhlásit stav likvidace.

Televize TVP podle některých odborníků přesahuje dalece svou nabídkou to, co je její poslání. Nabízí víc než informace, kulturu a vzdělání. Člen Národní mediální rady Robert Kwiatkowski to například tvrdí, že televize by neměla provozovat sportovní kanál. Od toho jsou podle něj komerční provozovatelé, kteří se na to specializují. Stejná situace je podle něj třeba i u kanálů vysílajících pouze dokumentární nebo historické pořady.