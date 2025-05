Konec války na Ukrajině? Optimismus není na místě. Rusko z požadavků nesleví, míní analytik Smetana

Americký prezident Donald Trump a ruská hlava státu Vladimir Putin spolu v úterý telefonicky hovořili. „Ze strany Ruska nezaznívá ani náznakem, že by chtělo ustoupit ze svých maximalistických požadavků. V podmínkách možného příměří i nadále trvají na požadavcích, které nejsou pro Ukrajinu přijatelné, protože znamenají její kompletní kapitulaci,“ říká v pořadu Jak to vidí... na Dvojce bezpečnostní analytik Michal Smetana. Praha 21:22 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Varianty, které Rusko předkládá, by pro Ukrajinu znamenaly vznik teritoriálně okleštěného státu, který nebude mít vlastní armádu, říká analytik (archivní fotoú) | Foto: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik | Zdroj: Reuters

Donald Trump v pondělí 19. května po telefonátu s ruským prezidentem oznámil, že Rusko a Ukrajina zahájí okamžitá jednání, která povedou k příměří a ke konci války. Rusko je údajně připraveno s Ukrajinou pracovat na memorandu o budoucích mírových rozhovorech. Duch konverzace mezi hlavami státu byl podle Trumpa vynikající.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: bezpečnostní analytik Michal Smetana. Moderuje: Zita Senková

„Dovolil bych si být skeptičtější ohledně toho, o jak velký průlom se jedná,“ upozorňuje analytik Smetana. „Že byl tón konverzace příjemný, velkým překvapením není. Bavíme se o dvou státnících, kteří jsou si politickými preferencemi a osobnostním nastavením dost blízcí.“

„V tuto chvíli ale není namístě být příliš optimističtí. Ze strany Ruska nezaznívá ani náznakem, že by chtělo ustoupit ze svých maximalistických požadavků. V podmínkách možného příměří i nadále trvají na požadavcích, které nejsou pro Ukrajinu přijatelné, protože znamenají její kompletní kapitulaci.“

Jaká je pozice USA?

„V této fázi se Spojené státy snaží svoji pozici lehce upravit, aby v případě, že jednání o míru selžou, mohly říct, že pro mír udělaly maximum a už se v tom nadále nechtějí angažovat,“ říká analytik Smetana.

Podle něj Rusko nabízí dva možné scénáře, které se oba Vladimiru Putinovi líbí. „V tom prvním by se pomocí diplomatických nástrojů podařilo dotlačit Ukrajinu k akceptování ruských požadavků.“

11:53 Procházková: Důležité je, že spolu Trump a Putin vůbec mluvili. Mnoho hmatatelného to ale nepřineslo Číst článek

„Druhou variantou je, že Rusko Trumpovi dá svým přístupem najevo, že skutečně chce dosáhnout míru, i když ten mír pro Ukrajinu znamená přijmout všechny ruské požadavky, Spojené státy se z celého procesu stáhnou a začnou uvolňovat vzájemné vztahy,“ dodává analytik.

Donald Trump by navíc podle Smetany stál o ukončení konfliktu formou dohody. Pak by to totiž jeho administrativa mohla prezentovat jako svůj obrovský zahraničně-politický úspěch. „To je i něco, s čím předstupoval před voliče během amerických voleb.“

A jakou pozici má EU?

„Jsem dlouhodobě skeptický k tomu, jakým způsobem k válce na Ukrajině EU přistupuje,“ říká analytik Smetana.

„Ukrajina je velmi vděčná za to, co pro ni evropské státy udělaly, ale projevuje se nejednotnost EU a nedostatek rozhodnosti. To Unii omezuje ve schopnosti vystupovat jako geopolitický hráč,“ dodává. Podle něj má EU vůči Rusku ostrou rétoriku, které ale neodpovídá praxe.

Zelenskyj: Mírová jednání? Putin jen hraje o čas, aby mohl pokračovat v okupaci. Jsou potřeba další sankce Číst článek

„Jenom za loňský rok od evropských států obdrželo Rusko více finančních prostředků za svá fosilní paliva, než kolik dostala Ukrajina vojenské pomoci,“ upozorňuje.

Přijetí ruských podmínek?

„Ukrajinci samotní si přejí konec války. Ale varianty ukončení, které Rusko předkládá, by pro Ukrajinu znamenaly vznik teritoriálně okleštěného státu, který nebude mít vlastní armádu a možnost bránit se další ruské invazi.“

„To je logika té demilitarizace Ukrajiny, kterou často Putin zmiňuje,“ vysvětluje analytik. „Ukrajina by neměla bezpečnostní záruky, permanentně by nad ní visela hrozba další ruské invaze,“ dodává.

„To znamená, že investoři nebudou chtít do země přicházet, mladí lidé budou odcházet a Ukrajina se stane neživotaschopným státem,“ ukončuje myšlenku Smetana.