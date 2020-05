Lavrov: Odstranění pomníku Koněva je nepřijatelné. Češi musí vysvětlit, jak se chystají situaci napravit

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v pátek prohlásil, že bude nezbytné obnovit památník sovětského maršála Ivana Koněva v Praze, a to na základě závazků z česko-ruské smlouvy z roku 1993. V televizi RBK označil za „dětinské“ české vysvětlování, že o odstranění Koněvovy sochy rozhodl na místní úrovni „jakýsi starosta“. Česká strana však odmítá, že by tento případ dvoustrannou smlouvu porušoval. Moskva 14:44 15. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sochu loni srpnu vandalové polili červenou barvou. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Myslím, že je to nějaké dětinské vysvětlení, protože povinnost zajistit zachování této památky ležela na bedrech českého státu. Navíc jsme do poslední chvíle věděli a česká strana nám to potvrdila: památník byl v záznamech českého ministerstva obrany. A najednou, když jej odstranili, nám stydlivě říkají: Víte, nebyl v našem vlastnictví, byl ve vlastnictví u toho starosty (Prahy 6),“ řekl Lavrov.

To, co se stalo, je podle ruského ministra „nepřijatelné“. Čeští diplomaté podle něj při nadcházejících jednáních budou muset „velice vážně vysvětlovat a vysvětlit, jak se chystají situaci napravit“, protože závazky stále platí a pomník musí být obnoven.

Česko nedávno požádalo Rusko o jednání podle vzájemné smlouvy o spolupráci, aby si obě země vyjasnily mimo jiné spory o Koněvovu sochu. České ministerstvo zahraničí už počátkem dubna uvedlo, že její odstranění z náměstí Interbrigády v Praze 6 neporušuje žádnou z česko-ruských smluv.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček koncem dubna Hospodářským novinám řekl, že Česko je připraveno jednat o přesunu pomníku do Ruska.

Kauza Koněv

Socha vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, stála v Praze od roku 1980. Praha 6 nechala sochu, která byla opakovaně cílem vandalských útoků, loni v létě zakrýt plachtou a počátkem dubna odstranit.

Ruská diplomacie proti tomu protestovala a ruské orgány zahájily v této souvislosti trestní stíhání některých pražských politiků, což ovšem české ministerstvo zahraničí označilo za nepřípustné.

Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté i kvůli dalším krokům pražských radnic. Ruské protesty vyvolalo zřízení památníku v pražských Řeporyjích protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy.

Nevoli vzbudilo také rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi.

Tři pražští politici nedávno dostali policejní ochranu. Média v této souvislosti informovala o pracovníkovi ruských tajných služeb, který do Prahy přicestoval údajně s jedem ricinem.