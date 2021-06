Merkelová: S Ruskem a Tureckem by Evropská unie měla držet dialog navzdory odlišným názorům

Evropská unie by měla udržet dialog s Ruskem navzdory hlubokým rozdílům v pohledu na mnoho bezpečnostních otázek. Uvedla to v pátek německá kancléřka Angela Merkelová na společné tiskové konferenci s francouzským prezidentem Emmanuel Macronem před společnou večeří. Dialog by podle ní Evropská unie měla zachovat i s Tureckem. Francouzský prezident s názorem kancléřky souhlasil, uvedla agentura DPA.

