Konflikt v Gaze už nelze ospravedlnit snahou osvobodit rukojmí, prohlásil prezident Pavel
Neustále prodlužovaný konflikt v Pásmu Gazy vede podle českého prezidenta Petra Pavla logicky k závěru, že už nemůže být ospravedlněn snahou osvobodit tam teroristy stále zadržovaná rukojmí. Pavel to v pondělí řekl v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN. Dodal, že chce otevřeně mluvit s českou vládou o tom, jaké jsou možnosti vyvíjet tlak na izraelskou vládu, aby přehodnotila plány na dobytí města Gaza.
Prezident nejprve odpovídal na dotaz související s otevřeným dopisem více než 300 českých osobností kvůli humanitární situaci v Gaze. „Já to vnímám jako logické pokračování těch nálad, které vidíme všude ve světě. A sice neustále prodlužovaný konflikt na území pásma Gazy logicky vede k závěru, že takový konflikt už nemůže být ospravedlněn snahou osvobodit rukojmí,“ uvedl.
Více než tři stovky lidí se obrátily na Pavla kvůli tomu, že vláda Petra Fialy (ODS, kandiduje ve sněmovních volbách za Spolu) se podle nich nezasazuje o dodržování lidských práv a mezinárodního práva v Gaze. O dopisu informovala iniciativa Mluvme o tom, v níž je například bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová nebo bývalý český diplomat v Izraeli Antonín Hradilek.
Vláda podle signatářů, mezi nimiž jsou také spisovatelka Petra Hůlová, hudebník Tomáš Klus, bývalý europoslanec Mikuláš Peksa nebo rapper Vladimír 518, porušuje své zákonné povinnosti bránit genocidě, jednostrannou podporou Izraele otevřeně dehumanizuje Palestince, popírá jejich lidská práva a legitimizuje jejich utrpení.
Pavel chce s dalšími politiky mluvit o tom, v jaké míře je Česko nadále schopné poskytovat humanitární pomoc, a zároveň o možnostech tlaku na izraelskou vládu. Dobytí města Gaza a okupace pásma podle něj není řešením problému.
‚Naděje na budoucnost‘
Prezident zároveň zdůraznil nutnost propuštění všech rukojmích držených teroristickým hnutím Hamás. Je to podle něj základní podmínka, aby mohl začít nějaký mírový proces. Likvidací vedení Hamásu ale konflikt neskončí, bude pokračovat do té doby, „než Palestinci budou cítit nějakou naději na budoucnost a tu zřejmě dnes necítí“.
Izraelská vláda na začátku srpna schválila záměr dobýt a zcela obsadit město Gaza, zničit tak poslední baštu Hamásu a zajistit návrat rukojmích zadržovaných ozbrojenci.
Izraelská armáda vyzvala všechny Palestince ve městě, aby uprchli do vyznačených humanitárních zón na jihu Pásma Gazy, a minulý týden zahájila hlavní fázi pozemní operace ve stále hustě zalidněné aglomeraci, odkud podle tvrzení armády už odešla zhruba polovina z původního milionu obyvatel.
Pokud jde o izraelské osady, je Pavel přesvědčen, že v tomto ohledu je s vládou naprosto zajedno. „Pokud by byl tento plán realizován, tak dojde nejenom k rozdělení Západního břehu, ale zároveň dojde také k jeho odříznutí od východního Jeruzaléma. Takže potom jakékoli úvahy o státním uspořádání vlastně by vzaly za své,“ poznamenal s tím, že ještě neměl možnost diskutovat s vládou, jaké kroky zvolit, pokud oznámený program skutečně začne.
Západní břeh
Izraelská vláda v srpnu definitivně schválila výstavbu nových osad v takzvané oblasti E1 nedaleko Jeruzaléma na Západním břehu Jordánu.
Tento projekt dlouhodobě kritizují palestinští představitelé, arabské státy i Evropská unie s tím, že by ještě více tříštil Izraelem okupované palestinské území. Krajně pravicový ministr izraelské vlády Becalel Smotrič plán označil za „poslední hřebík do rakve nebezpečné myšlenky na vznik palestinského státu“.
K této věci je podle prezidenta Pavla potřeba se stavět principiálně. „Výstavba dalších osad jde proti tomu, co by mělo být řešením, tedy nějaká forma státnosti pro Palestince, tak aby neměli vlastně jeden cíl svojí existence a to je vyhlazení Židů jako národa a obsazení území, na kterém dnes společně žijí“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli v reakci na uznání palestinské státnosti Austrálií, Británií a Kanadou prohlásil, že žádný palestinský stát západně od řeky Jordán nevznikne a že Izrael bude dále posilovat židovskou přítomnost na Západním břehu.
„Zdvojnásobili jsme počet židovských osad v Judeji a Samaří a budeme v tom pokračovat,“ uvedl předseda izraelské vlády s odkazem na biblický název pro oblasti Západního břehu, který v Izraeli běžně používají zejména krajně pravicoví politici.