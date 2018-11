Rusko blokuje Azovské moře. 18 lodí do něj nemá povolení vplout a 17 vyplout, tvrdí Ukrajina

„Doufáme, že země NATO jsou připraveny vyslat své lodě do Azovského moře, aby zde pomohly Ukrajině zajistit bezpečnost,“ řekl Porošenko německému listu Bild.

Ruský prezident Vladimir Putin podle něj „nechce nic menšího než okupovat Azovské moře“ a „jediná řeč, kterou pochopí, je jednota západního světa“.

Podle ukrajinského prezidenta je záhodno se ptát, „co dále udělá Putin, pokud ho nezastavíme“.

Ministr Omeljan obvinil Rusko z blokády azovských přístavů Ukrajiny, což podle něj svědčí o cílevědomé snaze vyostřit napětí v Azovském moři a destabilizovat situaci v celém regionu.

„Zablokováno je 35 lodí. Plout se smí pouze do ruských přístavů v Azovském moři. Rusko tedy zablokovalo ukrajinské přístavy v Azovském moři,“ napsal na facebooku.

Na povolení vplout do Azovského moře podle ministra čeká 18 lodí, z nichž čtyři mají namířeno do Berdjanska a 14 do Mariupolu. Z Azovského do Černého moře nemohou proplout tři lodě z Berdjanska a šest z Mariupolu. Dalších osm lodí kotví v přístavech. Blokáda ukrajinských přístavů má podle Omeljana vytěsnit Ukrajinu z vod, které jí podle mezinárodního práva náleží.

Diskriminace

Napětí mezi Ukrajinou a Ruskem stoupá od nedělního incidentu u Kerčského průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva i s jejich posádkami. Při tomto prvním ozbrojeném střetu Rusové zranili tři Ukrajince.

Jablkem sváru je Kerčský průliv mezi Azovským a Černým mořem, přes který Rusové postavilo most na poloostrov Krym, anektovaný Moskvou v březnu 2014. Anexi Ukrajina a většina zemí světa neuznává. Ukrajina v této oblasti trvá na svobodné plavbě, zatímco Rusko tvrdí, že jde o jeho výsostné vody, kterými se smí plout jen s ruským povolením.

Víkendový incident Moskva považuje za provokaci zorganizovanou Kyjevem ve snaze má oživit Porošenkovy šance v prezidentských volbách, vyhlášených na konec března. Rusko hodlá zajaté ukrajinské námořníky soudit za nezákonné překročení ruských hranic.

Arbitrážní soud, který posuzuje spor mezi oběma státy o porušení úmluvy OSN o mořském právu v Černém a Azovském moři a Kerčském průlivu, ukrajinské ministerstvo zahraničí informovalo „o počínání Ruska, které spor značně zhoršilo“, uvedla ve čtvrtek agentura Interfax-Ukrajina. Kyjev si stěžuje na diskriminaci ukrajinských a cizích lodí při plavbě do ukrajinských přístavů.