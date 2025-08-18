Kongo a konžští povstalci z M23 odložili podpis mírové dohody, budou dále jednat
Zástupci Konga a konžské povstalecké skupiny M23 odložili podpis mírové smlouvy, kterou měli uzavřít dnes v katarském Dauhá. Zádrhelem je podle separatistů neochota Kinshasy propustit vězněné členy M23, napsala agentura Reuters. Obě strany jsou nicméně ochotné dále vyjednávat a do Dauhá dorazí na konci týdne.
Představitelé obou stran v Kataru 19. července podepsali deklaraci o zásadách, které měly ukončit boje na východě země. Podle agentury AFP ale přetrvávaly určité problematické oblasti, jako například pomalá vyjednávání, nedostatečné znaky k budování důvěry, propuštění příslušníků M23 zadržovaných Kongem, opětovné otevření bank na území ovládaném povstalci nebo jejich stažení z východu země.
Separatistické hnutí v nedělním prohlášení uvedlo, že pouze plná realizace zásad umožní pokračování dalšího kola vyjednávání. Dnes jeden ze členů M23 uvedl, že povstalci sice neočekávají významný pokrok v jednáních, ale v nadcházejících dnech kvůli tlaku Kataru vyšlou malou delegaci.
Zdroj z konžské vlády uvedl, že od vyjednavačů obdržela návrh dohody a obě strany nyní pracují na svých připomínkách, než se delegáti koncem tohoto týdne do Dauhá vrátí. Zdroj také dodal, že propuštění vězňů je složité, protože představuje spíše předmět jednání, než podmínku pro pokračování rozhovorů.
Povstalci z hnutí v průběhu letošní ofenzivy ovládli rozsáhlé oblasti dvou provincií bohatých na nerostné suroviny ve východním Kongu, včetně velkých měst Goma a Bukavu. Při násilnostech zahynulo přibližně 7000 lidí a dalších asi 450 000 přišlo o přístřeší.
Kongo uzavřelo 27. června mírovou dohodu se sousední Rwandou, jejíž armáda podle pozorovatelů podporovala povstalce.