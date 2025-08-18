Kongo a konžští povstalci z M23 odložili podpis mírové dohody, budou dále jednat

Zástupci Konga a konžské povstalecké skupiny M23 odložili podpis mírové smlouvy, kterou měli uzavřít dnes v katarském Dauhá. Zádrhelem je podle separatistů neochota Kinshasy propustit vězněné členy M23, napsala agentura Reuters. Obě strany jsou nicméně ochotné dále vyjednávat a do Dauhá dorazí na konci týdne.

Kinshasa Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vojáci v Kinshase v Kongu

Vojáci v Kinshase v Kongu | Zdroj: Profimedia

Představitelé obou stran v Kataru 19. července podepsali deklaraci o zásadách, které měly ukončit boje na východě země. Podle agentury AFP ale přetrvávaly určité problematické oblasti, jako například pomalá vyjednávání, nedostatečné znaky k budování důvěry, propuštění příslušníků M23 zadržovaných Kongem, opětovné otevření bank na území ovládaném povstalci nebo jejich stažení z východu země.

Krvavý boj o vzácné nerosty. Milice M23 dál drancují Kongo, nejsou v tom ale samy

Číst článek

Separatistické hnutí v nedělním prohlášení uvedlo, že pouze plná realizace zásad umožní pokračování dalšího kola vyjednávání. Dnes jeden ze členů M23 uvedl, že povstalci sice neočekávají významný pokrok v jednáních, ale v nadcházejících dnech kvůli tlaku Kataru vyšlou malou delegaci.

Zdroj z konžské vlády uvedl, že od vyjednavačů obdržela návrh dohody a obě strany nyní pracují na svých připomínkách, než se delegáti koncem tohoto týdne do Dauhá vrátí. Zdroj také dodal, že propuštění vězňů je složité, protože představuje spíše předmět jednání, než podmínku pro pokračování rozhovorů.

Povstalci z hnutí v průběhu letošní ofenzivy ovládli rozsáhlé oblasti dvou provincií bohatých na nerostné suroviny ve východním Kongu, včetně velkých měst Goma a Bukavu. Při násilnostech zahynulo přibližně 7000 lidí a dalších asi 450 000 přišlo o přístřeší.

Kongo uzavřelo 27. června mírovou dohodu se sousední Rwandou, jejíž armáda podle pozorovatelů podporovala povstalce.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme