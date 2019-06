Po zřícení dolu v Kongu zahynulo nejméně 39 horníků. Na těžbě pracovali ilegálně

Podle Reuters byli lidé v povrchovém dole neoprávněně, a zavalila je jedna z jeho teras. „Neštěstí způsobili kopáči, kteří bez povolení do tohoto dolu vnikli a zapojili se do chaotické těžby,“ sdělil agentuře lualabský guvernér Richard Muyej.

Hodnota akcií Glencore klesla podle deníku Financial Times po zveřejnění zpráv o důlním neštěstí o 7 procent.

Důl v provincii Katanga bohaté na nerostné suroviny je podle společnosti Glencore největším světovým producentem rudy bohaté na měď. Podle britského týdeníku The Economist se většina vytěžené mědi a kobaltu vozí do Jihoafrické republiky a pak do Číny. Hlavně kobalt se tam používá při výrobě chytrých telefonů a stále častěji také baterií do automobilů na elektrický pohon.

Na jihu Konga pracují ilegálně v dolech a kolem nich tisíce horníků. Často zastaralý nebo jednoduchý způsob nepovolené těžby ohrožuje bezpečnost v dolech, kde proto dochází k neštěstím.