Kongo se potýká s novou vlnou eboly. Zdravotníci očkují experimentální vakcínou

Světová zdravotnická organizace ve středu vyzvala znepřátelené strany v Demokratické republice Kongo k ukončení bojů, aby mohli zdravotníci zastavit šíření eboly. Oznámil to šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus po návštěvě země. Na severovýchodě Konga už kvůli virovému onemocnění zemřely desítky lidí. Kinshasa (Demokratická republika Kongo) 14:11 17. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotníci s první várkou experimentální vakcíny proti viru ebola ve městě Kinshasa. | Foto: Kenny Katombe | Zdroj: Reuters

Jsou to více než dva roky, co v západní Africe oslavili konec epidemie eboly. Boj s krvácivou horečkou napjatě pozoroval celý svět. Onemocnění podlehlo přes 11 tisíc lidí. Teď se ebola znovu šíří, ale tentokrát v Demokratické republice Kongo, tedy na území země, kde virus lékaři vůbec poprvé zaznamenali v 70. letech minulého století.

Na místě jsou i zdravotníci organizace Lékařů bez hranic. „Asi zásadní problém této epidemie je, že v oblasti na severovýchodě Konga je bezpečnostní situace strašně špatná. Je tam velké množství ozbrojených skupin, a to bude působení jakékoli organizace velmi ztěžovat,“ říká pro Radiožurnál ředitel české pobočky Pavel Gruber.

Nová epidemie eboly v Kongu má už zřejmě 33 obětí Číst článek

Nevylučuje, že by do oblasti mohli vyrazit i čeští zdravotníci. „Může se stát, že tam pojedou čeští zástupci. Máme několik kolegů, kteří mají zkušenosti z minulých epidemií, což je velmi cenné. Takže je možné, že je někdo osloví,“ přidává Gruber.

Lék na ebolu stále není

Ebola je horečnaté onemocnění, které provází zvracení, průjem a mnohdy i vnitřní a vnější krvácení. Úmrtnost může v závislosti na virovém kmenu dosahovat až 90 procent. Vzhledem k tomu, že je nemoc vysoce infekční, není jednoduché epidemii zastavit.

„Musí se přirozeně podezřelé i prokázané případy izolovat a poskytnout jim léčbu, aby pokud možno přežily. Musíte dohledat všechny kontakty, se kterými se oni potkaly a ty také vyšetřit. Musíte rozšiřovat osvětu, pracovat s komunitou ve smyslu pohřebních rituálů, protože mrtvé tělo je vůbec nejvíce nakažlivé. A je to velmi častý zdroj šíření té epidemie,“ vysvětluje Gruber.

Konžské úřady sice zahájily experimentální léčbu pomocí přípravku od amerických zdravotníků. Schválený lék zatím stále neexistuje.

„Epidemie eboly, zvlášť ta poslední v západní Africe, přitáhla ohromnou pozornost. Bohužel smutná realita je taková, že v době, kdy to bylo na titulních stránkách všech médií, tak se řada firem předháněla v tom, jak vyvíjí léky a vakcínu. Ve chvíli, kdy to zmizelo, tak s tím většina z nich přestala. To znamená, že stále ještě nemáme lék na ebolu. A pokud nemoc dokáže přitáhnout pozornost do té míry, aby to vedlo k tomu, že budeme mít lidi čím léčit, tak to bude jenom dobře,“ dodává Pavel Gruber.

Nová fáze smrtícího viru ebola. Kongo hlásí první případ nákazy ve městě Číst článek

‚Očekáváme další případy‘

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek oznámila, že bylo v Kongu naočkováno proti ebole 500 lidí. Bylo ale identifikováno na 1500 lidí, kteří přišli do styku s nakaženými, což ovšem nemusí být konečný počet.

Na severu země se nové případy onemocnění objevily začátkem srpna. Existuje 78 prokázaných či pravděpodobných případů nákazy a 44 úmrtí.

Mluvčí WHO Tarik Jasarevic řekl, že WHO si není jista, zda byli identifikováni všichni, kdo byli viru vystaveni. „Nevíme, zda jsme identifikovali všechny toky nákazy. Očekáváme další případy,“ upozornil Jaserevic.

Experimentální vakcína mAb114, kterou teď v Kongu zdravotníci používají, byla dříve úspěšně vyzkoušena na opicích.