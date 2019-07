V Gomě se objevil druhý případ eboly. Na rozdíl od prvního nakaženého se bude léčit v hlavním městě

V Gomě se podle místních zdravotníků objevil druhý nakažený ebolou. Uvedla to v úterý agentura Reuters. S tím rostou v hlavním městě Konga i obavy, že by se nemoc mohla rozšířit v hustě obydlené oblasti nedaleko hranic s Rwandou. První případ nákazy se ve městě objevil začátkem července, kdy také Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před možným šířením.

Goma 22:15 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít