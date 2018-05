Kongo nasazuje do boje proti ebole experimentální vakcínu. Dávek ale není dost

Do boje proti ebole v Demokratické republice Kongo nasadí lékaři experimentální vakcínu. Očkování ohrožených lidí by mělo začít v pondělí. Po velké epidemii z let 2013 až 2016 nechce Světová zdravotnická organizace nic podcenit. Kinshasa 9:10 21. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotníci s první várkou experimentální vakcíny proti viru ebola ve městě Kinshasa. | Foto: Kenny Katombe | Zdroj: Reuters

Ebolou se už v zemi nakazilo nejméně 45 lidí a 25 z nich na krvácivou horečku zemřelo. V několika dalších případech mají lékaři podezření na ebolu. Situace je podle WHO vážná, protože nemoc už se rozšířila do prvního velkého města - Mbandaka. To je skoro půlmilionová regionální metropole na řece Kongo a důležitá dopravní a obchodní křižovatka. Riziko rozšíření nemoci do okolních zemí je zatím podle WHO malé, sousední státy by se ale měly mít na pozoru.

Zastavit šíření eboly by měla pomoct nová vakcína vyvinutá společností Merck - několik tisíc první dávek by měli lékaři začít podávat v pondělí. Je to experimentální vakcína, takže pacienti budou muset dostat poučení a dát souhlas. Dávek rozhodně není dost pro naočkování celé populace.

V první fázi vakcínu dostanou zdravotníci a lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženými a také lidé, kteří byli v kontaktu s nimi - to by mělo vytvořit jakousi nárazníkovou zónu kolem nakažených a výrazně snížit riziko šíření nemoci.

V příštích dnech by do země měla dorazit také další experimentální vakcína od společnosti J&J a vláda Demokratické republiky Kongo slibuje, že bude mít k dispozici celkem 300 tisíc dávek. V zemi jsou už experti ze Světové zdravotnické organizace, aby sledovali šíření nemoci a také účinky podávané vakcíny.

Spolupráce lékařů a místních

Očkování je ale jen jedním z opatření, která se teď v zemi zavádějí. Klíčová je především prevence. Pro Demokratickou republiku Kongo je to už devátá epidemie eboly a má tak svoje zkušenosti. Se zaváděním různých dekontaminačních stanovišť a oddělování částí nemocnic do karantény jim pomáhají experti z WHO i z organizace Lékaři bez hranic.

Ti zdůrazňují také klíčovou roli osvěty a spolupráce s místními komunitami: „Velmi důležité je třeba bezpečné pohřbívání obětí, to může výrazně snížit riziko přenesení nákazy. Musíme ale taky respektovat zvyky místních, abychom si je neznepřátelili,“ popsal jeden z klíčových bodů reportérům Al Jazeery Pierre Formenty z WHO.

Ebola se šíří kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka nebo mrtvého těla. A právě pohřební rituály mohou být velmi nebezpečným momentem. Důležité třeba taky je, aby se lidé mezi sebou zdravili bezkontaktně, bez podávání rukou a líbání. Na letišti ve městě Mbandaka se třeba také začalo s měřením teploty cestujících.