V Kongu se zřítil vládní nákladní letoun s osmi lidmi, ztratil spojení s řídícím střediskem

V Kongu se zřítil vládní nákladní letoun, na jehož palubě bylo i několik členů personálu prezidenta Félixe Tshisekediho. Uvedly to v pátek hned tři vládní zdroje, na které se odvolává agentura Reuters. Na palubě letounu, který zajišťoval logistiku související s přesuny konžského prezidenta, bylo osm lidí. O osudu letadla nebylo nic známo od čtvrtka. Kinshasa (Kongo) 13:53 11. října 2019

Letadlo by na cestě do metropole Kinshasy a z radarů zmizelo ve čtvrtek odpoledne, uvedl konžský úřad pro civilní letectví. Stroj se podle vládních zdrojů zřítil do lesů na východě Konga. Na palubě byli mimo jiné řidič a manažer logistiky konžského prezidenta.

„Nákladní letoun Antonov 72 provozovaný letectvem DRK (Demokratické republiky Kongo), zajišťující prezidentskou logistiku“, ztratil spojení s řídícím střediskem 59 minut po startu z Gomy, uvedl už dříve šéf úřadu pro civilní letectví Jean Mpunga. Na palubě byli podle něj čtyři členové posádky a čtyři pasažéři z řad civilistů i armády.