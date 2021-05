Výbuch sopky Nyiragongo vyvolal v Kongu paniku. Úřady nařídily evakuaci přilehlého města

Sopka Nyiragongo se nachází asi deset kilometrů severně od Gomy. Předchozí erupce vulkánu v roce 2002 zabila 250 lidí a 120 000 obyvatel Gomy přišlo o své domovy poté, co město zasáhl proud lávy, napsala agentura Reuters.

Sobotní výbuch sopky vyvolal ve městě velké zděšení. Když se na obloze objevila rudá záře, obyvatelé Gomy se s matracemi a dalšími osobními věcmi vydali pěšky, na motocyklech či v autech na útěk k hranici se sousední Rwandou. Ve většině města byly přerušeny dodávky elektřiny, uvedl reportér agentury Reuters. Podle některých zpráv láva zablokovala hlavní silnici vedoucí z Gomy na sever.

Congo’s Mount Nyiragongo volcano erupted for the first time in nearly two decades, sending lava onto a major highway as many residents of the nearby city of Goma tried to flee. https://t.co/v9Z4ylXyYL pic.twitter.com/AGuda61bs0