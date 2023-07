Šéfa FBI vyslýchal Kongres. Čelil nařčení z chránění Bidenovy rodiny a chyb při vyšetřování Trumpa

Šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování Christopher Wray ve středu čelil dotazům členů justičního výboru Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu, píší americká média. Republikánští kongresmani Wraye podezřívají, že ochraňuje rodinu prezidenta Joea Bidena a že se dopustil chyb při vyšetřování exprezidenta Donalda Trumpa. Wray, který je sám registrovaným republikánem, odmítl, že by ve svojí práci byl politicky zaujatý. Washington 14:02 13. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel FBI Christopher Wray svědčí před soudním výborem Sněmovny reprezentantů v Kongresu | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Web stanice CNN napsal, že šéf FBI „čelil svým nejtvrdším kritikům“. Deník The New York Times slyšení označil za „svárlivé“ a server Politico napsal, že „pod povrchem dlouho bublající úzkost“ z FBI vyšla na povrch, když se „kongresoví republikáni do Wraye s hněvem pustili“. Otázky ohledně Trumpa nicméně pokládali i demokratičtí členové výboru a došlo také na téma sledování amerických občanů.

Wrayovo slyšení trvalo zhruba pět hodin. Jednání předsedal kongresman Jim Jordan, který společně s dalšími republikány ve výboru se svědkem jednal „jako by byl jejich nepřítel“, popisuje New York Times.

Republikáni podle deníku opakovaně přerušovali Wrayovy pokusy odpovědět na dotazy pokládané v rychlém sledu a snažili se jej vyobrazit jako „politický nástroj demokratů“.

„Myšlenka, že jsem zaujatý vůči konzervativcům, se mi jeví poněkud absurdní vzhledem k mé osobní historii,“ řekl Wray. Šéf FBI již dříve odmítl nařčení, že by jeho úřad byl něčí politickou zbraní, a podobná ujištění dával kongresmanům i ve středu. „FBI nikoho politicky nechrání a ani na tom nemá žádný zájem,“ uvedl v odpovědi na dotaz Jordana, zda ochraňuje Bidenovu rodinu před důslednějším vyšetřováním.

Část amerických republikánů se již dlouho snaží prokázat, že kauzy podnikatele a prezidentova syna Huntera Bidena mají přesah až k jeho otci a že FBI s ministerstvem spravedlnosti se pokusily vyšetřování Bidena juniora narušit. Ministerstvo nařčení odmítlo, píše Politico.

V souvislosti s Trumpem odpovídal Wray mimo jiné na dotazy demokratických kongresmanů a kongresmanek ohledně domovní prohlídky, kterou agenti FBI provedli v exprezidentově floridském sídle loni v srpnu, čímž se naplno rozběhla kauza takzvaných utajovaných dokumentů.

V té Trump nyní čelí federálním obviněním. Trump v době svého prezidentství Wraye do funkce jmenoval a vyšetřování své osoby teď bere jako projev neloajálnosti.

Slyšení nicméně podle amerických médií nebylo jen projevem napětí mezi republikány a Wrayem, ale i nadstranické vůle výboru zakročit proti současné podobě kontroverzního nástroje FBI známého jako Section 702 (paragraf 702), který umožňuje americkým zpravodajským službám sledovat emailovou komunikaci v zahraničí. Opakovaně však vyšlo najevo, že úřady nástroj použily i pro sledování Američanů.