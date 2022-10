Podpořila volání po veřejných popravách demokratů a útok na Kapitol. Taylorová Greenová chce do Kongresu

Donald Trump v letošních volbách do amerického Kongresu nekandiduje, i tak je ale silně přítomný. Přes síto primárek prošla řada jím podporovaných kandidátů, kteří tím dál mění charakter Republikánské strany směrem k politickému extremismu. Vůdčí postavou těchto „Trumpových politických dětí“ je Marjorie Taylorová Greenová. V demokraty ovládaném Kongresu je během svého prvního období na okraji. Teď se ale těší, že její vliv zásadně vzroste. Rome 11:17 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marjorie Taylorová Greenová, kongresmanka Republikánské strany | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

V intimním prostředí salónku restaurace v centru města Rome nedaleko Atlanty se sešlo několik desítek věrných příznivců Marjorie Taylorové Greenové. Než bude mluvit kongresmanka osobně, začíná se americkým slibem věrnosti.

Všichni povstanou a dají ruku na srdce. Následuje svérázná modlitba – včetně prosby, aby Bůh pomohl šířit konzervativismus a stál při republikánských kandidátech až do konce kampaně.

Taylorová Greenová se netají svým křesťanským nacionalismem a touhou propojovat stát s evangelikalismem. Světské úřady naopak slibuje potlačit.

Mluví o tom, že by tuze ráda zrušila americké ministerstvo školství a sebrala peníze FBI nebo ministerstvu spravedlnosti. Snaha o rozklad demokratických institucí je základním poznávacím znamením „Trumpových politických dětí“, jak můžeme toto stále sílící křídlo republikánů označit.

Cedule na akci Marjorie Taylorové Greenové | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Neuznávají právoplatné výsledky voleb z roku 2020, nestojí o vyšetřování útoku na Kapitol, a jak od Taylorové Greenové zaznívá, největším problémem jsou podle ní média.

Vyznavačka konspirační teorie Qanon v minulosti například veřejně podporovala volání po popravách politiků demokratické strany včetně šéfky sněmovny Nancy Pelosiové. Účastní se akcí amerických rasistů a covidová opatření přirovnala k těm za holokaustu, za což se pak omluvila.

Účastnice akce Gene je z Taylorové Greenové nadšená: „Zatím s ní souhlasím ve všem. Než někomu dáte hlas, je dobré ho osobně potkat a ověřit si, že opravdu stojí za tím, co říká. A u Marjorie to tak je. Mám pak ze svého hlasu lepší pocit. Je pravdomluvná a chce, aby se ostatní chovali zodpovědně.“

„Postavila se většině demokratů ve sněmovně. Líbí se mi její styl. Hned jak tam loni nastoupila, navrhla Bidenův impeachment. To bylo skvělé. Potřebujeme Bidena odstranit a návrat Trumpa,“ dodává pro Radiožurnál další účastník akce, který své jméno nechce prozradit.

Konec podpory Ukrajině

Pokud republikáni po volbách ovládnou sněmovnu, je Bidenův impeachment realistickou možností. Vliv politiků typu Marjorie Taylorová Greenová bude značný. Ona sama se těší, že se z vysmívané extremistky stane mocnou postavou americké sněmovny.

Nejvíc prý touží po členství v Dozorčím výboru, který má za úkol dohlížet na chod vládních agentur. A za jednu z priorit označuje konec podpory Ukrajiny.

„Jsem ráda, že to náš šéf McCarthy řekl – až republikáni ovládnou sněmovnu, my nebudeme mít zájem posílat peníze na vedení zástupné války s Ruskem. Místo obrany ukrajinských hranic máme zájem chránit ty naše,“ říká Taylorová Greenová.

Publikum jí nadšeně tleská a souhlasí. „Hlasovala proti posílání peněz na Ukrajinu, té asi nezkorumpovanější vládě světa. Ona nám říkala, že odklánějí peníze. A že rozprodávají vojenskou techniku, kterou jim posíláme,“ opakují někteří přítomní lži a konspirace ženy, která i po letošní fázi ruské invaze na Ukrajinu velebila Rusko a Vladimira Putina.

Ptám se Gene, jestli souhlasí i s tímto postojem její oblíbené političky. „Ano. Když jste v politice, je těžké stát vždy na správné straně, ale myslím, že ona se o to snaží. Ona má lepší informace a je blíž pravdě než my, takže na to se musíme spolehnout – že nám tu pravdu říká,“ dodává Gene. Volebním dnem je letos 8. listopad.

Akce kongresmanky Marjorie Taylorová Greenová, která symbolizuje příklon Republikánské strany k extremismu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas