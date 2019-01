‚Historický návrat.‘ Americkou sněmovnu opět povede demokratka Pelosiová

Ve Spojených státech ve čtvrtek poprvé zasedl Kongres vzešlý z loňských listopadových voleb. Sněmovna reprezentantů, kterou po osmi letech opět ovládají demokraté, si následně zvolila za předsedkyni demokratku Nancy Pelosiovou. Návrat Pelosiové média hodnotí jako historický, neboť je po více než 60 letech první, kdo předsednické křeslo ve sněmovně po návratu z opozice opět získal. Senát zůstal pod kontrolou republikánů. Washington 22:19 3. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna reprezentantů, kterou po osmi letech opět ovládají demokraté, si zvolila za předsedkyni demokratku Nancy Pelosiovou. | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Osmasedmdesátiletá Nancy Pelosiová se do funkce předsedkyně Sněmovny reprezentantů vrátila po osmi letech. Je zatím jedinou ženou, která tento vrcholný ústavní post zastávala.

Předsedové Sněmovny reprezentantů za 30 let Tom Foley (D)

červen 1989 až leden 1995

červen 1989 až leden 1995 Newt Gingrich (R)

leden 1995 až leden 1999

leden 1995 až leden 1999 Dennis Hastert (R)

leden 1999 až leden 2007

leden 1999 až leden 2007 Nancy Pelosiová (D)

leden 2007 až leden 2011

leden 2007 až leden 2011 John Boehner (R)

leden 2011 až říjen 2015

leden 2011 až říjen 2015 Paul Ryan (R)

říjen 2015 - leden 2019

říjen 2015 - leden 2019 Nancy Pelosiová (D)

od ledna 2019

Poprvé do něj byla zvolena v lednu 2007. Naposledy se vrátil do předsednického křesla po pauze v opozici demokrat Sam Rayburn, kterému se to podařilo hned dvakrát.

Tento post zastával nejprve do roku 1947, poté znovu od roku 1949 do ledna 1953 a naposledy pak od ledna 1955 do listopadu 1961. V době, kdy byl Rayburn v opozici, sněmovně opakovaně předsedal republikán Joseph Martin.

Krátce po listopadových volbách se několik demokratických kongresmanů sice vyslovilo proti znovuzvolení Pelosiové do čela sněmovny, kongresmance se ale podařilo nespokojence přesvědčit.

Ne všichni demokraté ale nakonec Pelosiovou podpořili. Z 235 demokratů tak učinilo 220. Republikáni proti Pelosiové postavili vůdce sněmovní menšiny Kevina McCarthyho, který obdržel 192 hlasů.

Pelosiové už ke zvolení pogratuloval i americký prezident Donald Trump. „Je to opravdu, ale opravdu skvělý úspěch. Doufejme, že spolu budeme spolupracovat a že dokončíme řadu věcí,“ prohlásil Trump na tiskové konferenci v Bílém domě, které se ve čtvrtek nečekaně zúčastnil.

V Senátu mezitím republikánský viceprezident Mike Pence, který je z titulu funkce nevoleným předsedou této kongresové komory, přijal přísahu nově zvolených senátorů.

Nancy Pelosi takes the gavel as the new Speaker of the House pic.twitter.com/rkMT3OYOUX — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 3. ledna 2019

Nové rozložení sil

V listopadových volbách Američané vybírali nové složení celé 435členné Sněmovny reprezentantů a také 35 nových zákonodárců ze stočlenného Senátu. Demokraté získali ve sněmovně většinu 235 křesel, republikáni naopak svou kontrolu Senátu rozšířili na 53 mandátů.

První muslimské ženy, nejmladší kongresmanka i původní obyvatelky. Volby v USA měnily historii Číst článek

Analytici nové rozložení sil v americkém zákonodárném sboru považují za komplikaci pro zbývající dva roky mandátu republikánského prezidenta Donalda Trumpa, jehož administrativa bude nucena hledat kompromisy s demokraty.

Sněmovna se ještě chce teď věnovat finančnímu sporu Kongresu s Trumpem, kvůli kterému řada federálních úřadů nemá peníze na svůj provoz.

Demokraté plánují hlasovat o sérii opatření, která by dotčeným úřadům zajistila finance. V návrhu ale chybí pět miliard dolarů na stavbu zdi na hranici s Mexikem, které Trump požaduje a bez kterých finance na chod úřadů odmítá.

Vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell ve čtvrtek prohlásil, že senátoři v souvislosti s finančním sporem neschválí žádný návrh, o kterém bude jasné, že ho Trump nepodepíše. O řešení sporu chce Trump v pátek jednat s představiteli Kongresu. K prosazení vládních financí v Senátu je třeba nejméně 60 hlasů, což znamená, že republikáni se bez souhlasu demokratů neobejdou.

Kdo je Nancy Pelosiová? Šéfka demokratické frakce v americké Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová se narodila v Baltimoru ve státě Maryland. Vystudovala politologii na Trinity University ve Washingtonu. Na politiku se dala koncem 80. let a členkou Sněmovny reprezentantů se stala v červnu 1987. Do politiky ji dostal slib, který dala své přítelkyni, někdejší poslankyni Sale Burtonové. Když v roce 1987 Burtonová umírala na rakovinu, naléhala na Pelosiovou, aby se posléze ucházelo o její křeslo. Politička to slíbila a v doplňovacích volbách kandidovala úspěšně. Výrazný posun v kariéře pro ni znamenal rok 2002, kdy byla zvolena šéfkou demokratické menšiny ve sněmovně. V čele této komory stála v letech 2007 až 2011. V roce 2007 se do čela sněmovny dostala jako vůbec první žena v americké historii. Post předsedy sněmovny je v politické hierarchii USA třetí nejdůležitější. Větší váhu mají už jen prezident a viceprezident, který je zároveň i šéfem Senátu. Pelosiová byla dosud také vůdkyní demokratické menšiny ve sněmovně. Politička je považována za silnou osobnost, která v době, kdy demokraté většinu v Kongresu nekontrolovali, přinutila svou autoritou spolustraníky k jednotě při hlasování, které bylo pro stranu v opozici důležité. Její tvrdá ruka byla ale někdy terčem kritiky. V předchozích dvou letech demokratka tvrdě kritizovala politiku současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Neshodnou se například ve věci financování plánované zdi na hranicích s Mexikem, řešení situace mladých imigrantů bez dokladů, politička je také obhájkyní zdravotní reformy Obamacare.

Nancy Pelosi is sworn in as House speaker in the 116th Congress pic.twitter.com/wIf9evnBRX — CNN Politics (@CNNPolitics) 3. ledna 2019