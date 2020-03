Američtí zákonodárci jsou v ohrožení koronavirem. Kongres může jednat pomocí videokonferencí

Zatím se mezi zákonodárci nemoc nešíří, ale obchází blízko. Dva senátoři – republikáni Ted Cruz zvolený za Texas a Rick Scott za Floridu – jsou momentálně v karanténě, protože se ocitli v blízkosti někoho s nemocí. A hned čtyři členové Kongresu oznámili, že někteří jejich zaměstnanci byli v kontaktu s někým pozitivně testovaným.

„Naše práce je ze své podstaty v rozporu s karanténními opatřeními. Jsme veřejné osoby a jsme hodně v kontaktu s lidmi, během víkendu se běžně účastním i desítky akcí, kde se s někým zdravíte, podáváte si ruce,“ popisuje 75letý demokrat Dick Durbin pro deník Politico životní styl senátora. Právě kontakt s lidmi přitom přenos viru usnadňuje.

Je tak zřejmě jen otázka času, kdy se nemoc rozšíří mezi zdi Kapitolu. Třeba podle republikánského senátora Marca Rubia je to nevyhnutelné. „Myslím, že není způsob, jak se tomu vyhnout,“ říká.

Vysoký věkový průměr

Pro Kongres by ovšem takový scénář mohl znamenat problém. Věkový průměr je – navzdory několika mladším ročníkům z řad demokratů – vysoký. Senátorům je v průměru 63 let (hned 14 z nich je přes 75 let), poslanci jsou na tom jen o trochu lépe s průměrem o pět let nižším. Pokud by tedy virus udeřil v obou komorách, někteří zákonodárci by mohli být v ohrožení života. COVID-19 má totiž statisticky horší průběh u starších ročníků.

Dosavadní studie čínských lékařů zatím ukazují, že až pětina pacientů měla závažnější průběh nemoci. Pokud se takový vzorec aplikuje na senátory a poslance, nemoc jich může upoutat na lůžko celé desítky.

V případě dlouhodobé nepřítomnosti některých členů kvůli nemoci a karanténě dalších by se obě komory Kongresu mohly dostat do situace, kdy se při schůzi nesejde potřebná nadpoloviční většina pro schvalování zákonů. Dlouhodobá nemoc totiž neumožňuje spustit proces, díky němuž je možné zákonodárce nahradit tak, jako když například zemře.

Nouzový režim

Sněmovna sice po 11. září 2001 přijala určitý nouzový mechanismus, který počítá s provizorní usnášeníschopností. Aktivovat nouzový režim by ale trvalo několik dní, což může být v situaci, kdy úřady potřebují jednat rychle, podstatný problém. A navíc, Sněmovna reprezentantů nemůže fungovat bez Senátu, a ten přitom žádnou pojistku nemá.

Někteří odborníci tak varují, že riziko, že by nemoc Kongres paralyzovala, je velké. „Kontinuita všech složek systému je v době krize velmi důležitá,“ píše právní expert Daniel Hamel v listu Washington Post. Navrhuje proto, aby obě komory upravily jednací řád tak, aby jim umožnil scházet se prostřednictvím videokonferencí. „Není důvod, aby Kongres přestal fungovat, když členové mohou komunikovat tváří v tvář a zároveň být v izolaci,“ říká.

Kapitol je v současné době uzavřený pro veřejnost, o víkendu proto šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová vyzvala kolegy, aby svým týmům doporučili pracovat z domova. Demokratičtí senátoři třeba nahradili podle lokálního deníku The Hill schůzi klubu konferenčním hovorem. Ti republikánští zatím přesouvají jednání do prostornějších místností.

V příštích dnech by ovšem Senát měl hlasovat o koronavirovém balíčku, který má například zvýšit dostupnost testů. To znamená další schůze. Někteří demokraté se proto zlobí, že se s hlasováním otálelo.

„Děláme přesný opak toho, co se se doporučuje v celé zemi. Lidem říkáme, ať zůstanou doma, ale sami kvůli schůzi budeme cestovat z různých koutů země,“ řekl rozhlasové stanici NPR demokrat Dick Durbin. A v podobném duchu se vyjadřuje i demokratický senátor Christopher Coons. Podle něj je nutné přemýšlet o variantách nouzového fungování, které by nevyžadovaly přítomnost v Kapitolu.