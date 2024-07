‚Měl by předat pochodeň.‘ Bidena vyzval k ukončení kandidatury první demokrat od střelby na Trumpa

Americký prezident Joe Biden dál čelí výzvám svých stranických kolegů, aby vzdal boj o znovuzvolení, nově se k nim přidal prominentní kongresman Demokratické strany Adam Schiff. Prezident se v posledních dnech kampaň snaží oživit novými plány pro případný druhý mandát a podle tisku zvažuje i reformu nejvyššího soudu. Washington 22:12 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden | Foto: Tom Brenner | Zdroj: Reuters

Spory mezi demokraty mezitím rozdmýchává i snaha vedení potvrdit Bidenovu nominaci do listopadových voleb ještě před srpnovým sjezdem.

Schiff se stal prvním demokratem z Kongresu, který veřejně Bidena vyzval k odstoupení z kampaně od sobotního atentátu na jeho republikánského soupeře a předchůdce Donalda Trumpa. Zároveň je předseda zpravodajského výboru Sněmovny reprezentantů nejznámějším z dvacítky zákonodárců, kteří dosud veřejně proti Bidenově kandidatuře vystoupili.

„Mám vážné obavy ohledně toho, zda prezident dokáže v listopadu Donalda Trumpa porazit,“ sdělil kalifornský kongresman deníku Los Angeles Times. Biden by podle něj v 81 letech měl „předat pochodeň“ jinému kandidátovi.

Pozici nejstaršího prezidenta v dějinách Spojených států dál podkopává čerstvý průzkum vypracovaný pro agenturu AP, podle kterého téměř dvě třetiny voličů Demokratické strany chtějí, aby z kampaně odstoupil. Zároveň jen zhruba třetina vyjádřila vysokou míru důvěry v jeho schopnosti efektivně vykonávat funkci.

Biden odmítá kandidaturu vzdát, přestože jeho nejistý výkon v předvolební televizní debatě s Trumpem vyvolal nevídané polemiky o kondici hlavy státu zhruba čtyři měsíce před prezidentskou volbou.

K ukončení kandidatury jej veřejně vyzvali sponzoři i dvacítka demokratů v Kongresu. Někteří z těch, kdo Bidenovi vyjadřují podporu, naopak požadují ambicióznější sliby pro možné druhé funkční období.

Ambiciózní plán

Šéf Bílého domu, který v průzkumech zaostává za exprezidentem Trumpem, nyní přesně to dělá. O víkendu začal mluvit o tom, že „ukončí“ dluhy milionů Američanů za zdravotní péči. Podrobnosti nejsou zcela jasné, přičemž plány navazují na probíhající Bidenovy snahy odpouštět dluhy za vysokoškolská studia, které z velké části narazily u soudů.

V úterý pak Biden představil nový návrh s cílem omezit prudké zvyšování nájmů, které podle federální rezervní banky v St. Louis vzrostly v USA o 21 procent od ledna 2021. Prezidentův plán by majitele bytů, kteří by se snažili nájmy zvyšovat o více než pět procent, odstřihl od daňových úlev. Jak ale podotýká zpravodajská společnost BBC, musel by jej schválit Kongres.

Některá americká média kromě toho v úterý přišla s informací, že Biden vážně zvažuje, zda představit sadu legislativních návrhů, které by výrazně změnily fungování amerického nejvyššího soudu. Mimo jiné se jedná o zavedení vymahatelného etického kodexu a funkčních období pro soudce, kteří mohou nyní funkci vykonávat doživotně.

‚Levicové křídlo‘

Zpravodajský web Axios uvádí, že Biden se v době krize své kampaně přiklonil k levicovému křídlu Demokratické strany. „Prezident Biden si osvojil celý seznam levicových programových bodů, vyvíjí nátlak na nominační proces strany a stále se snaží omezovat spontánní, nepřipravené momenty,“ shrnuje Axios prezidentovu strategii.

Odkazuje tím i na zjištění, že předsednictvo demokratů se chystá Bidenovu nominaci do listopadových voleb potvrdit ještě před sjezdem konaným od 19. do 22. srpna. Podle nejnovějších informací AP by se o věci mohlo hlasovat v prvním srpnovém týdnu, jasno by o termínu mohlo být po pátečním zasedání stranického orgánu, který má na starosti pravidla nominačního sjezdu.

Prezident mezitím uvnitř strany stále čelí hlubokým pochybnostem o tom, zda má šanci exprezidenta Trumpa porazit. Sobotní útok střelce na republikánského kandidáta sice pozastavil veřejné výzvy demokratů z Kongresu volající po Bidenově odstoupení z kampaně, v zákulisí ale podle všeho tyto spory stále pokračují.

Mezi zákonodárci podle médií koloval návrh dopisu adresovaný předsednictvu strany, který vyjadřuje „vážné znepokojení“ nad urychleným potvrzením prezidentovy nominace.

S plánem odhlasovat ji netradičně už před sjezdem přišli demokraté na jaře kvůli požadavku státu Ohio, aby zde byli kandidáti na prezidenta USA registrovaní do 7. srpna. Ohio ovšem od té doby termín posunulo na konec srpna, čímž se dostal v kalendáři za předvolební sjezd demokratů, uvádí list The New York Times.

Bidenův tým a předseda strany Jaime Harrison nicméně trvají na tom, že nominace před 7. srpnem, tedy před demokratickým sjezdem, je stále potřebná. Tento krok podle nich zajistí, že republikáni v Ohiu nebudou moci registraci demokratického kandidáta soudně napadnout. Odpůrci plánu tento argument odmítají.