Konkláve začne příští týden, rozhodli kardinálové. Vyberou na něm nástupce papeže Františka

Volba nové hlavy katolické církve začne 7. května, rozhodla v pondělí generální kongregace kardinálů podle agentury Reuters, která se odvolává na anonymní zdroj z Vatikánu. Takzvané konkláve vybere nástupce papeže Františka, který zemřel 21. dubna ve věku 88 let a v sobotu byl pohřben v bazilice Panny Marie Sněžné v Římě. Aktualizujeme Vatikán 12:55 28. dubna 2025

Kvůli přípravám na volbu papeže uzavřeli v pondělí pro veřejnost Sixtinskou kapli v Apoštolském paláci ve Vatikánu. Jak dlouho bude trvat, než kardinálové vyberou nového papeže, ale není jasné.

Pro zvolení je potřeba nejméně dvě třetiny hlasů. Právo volit hlavu katolické církve má nyní 135 kardinálů. Na 80 procent z nich jmenoval ještě papež František.

Volit papeže můžou jen ti kardinálové, kterým ještě nebylo 80 let. Česko tak na konkláve svého zástupce mít nebude, jedinému českému kardinálovi Dominiku Dukovi je 81 let.

Kardinálové se před volbou většinou pár dní radí o tom, jaké jsou potřeby katolické církve a jaké vlastnosti by nadcházející papež měl mít.

Obvykle vyvstane několik takzvaných papabili, kandidátů, kteří by byli vhodní pro papežský stolec. Nakonec se určí datum samotného konkláve, které nového papeže zvolí.

Dva až čtyři dny

Kardinálové se poté 7. května odeberou do Sixtinské kaple, kde rozhodnou za zavřenými dveřmi. Není na to žádný časový limit, může to trvat i několik dní.

Od začátku 20. století ale rokování nikdy netrvalo déle než čtyři dny, konkrétně čtyři dny a 14 kol volby se v roce 1922 rozhodovalo o papeži Piu XI.

Nejkratší dobu, tedy dva dny a tři volební kola, trvalo zvolení Pia XII. v roce 1939. Papeže Františka, který zemřel na Velikonoční pondělí, kardinálové vybrali 13. března 2013 po dvou dnech a pěti kolech hlasování.

Úspěšnou volbu hlavy katolické církve pak, opět tradičně, oznamuje bílý kouř ze Sixtinské kaple.

„Instalují tam kamínka, která jsou napojená na komín, který vystupuje nad střechy Apoštolského paláce. Vždy po každé volbě kostelník nebo sakristián spálí lístečky, pomocí nichž kardinálové hlasovali, a přidá k tomu takovou chemickou směs. Pokud je kouř černý, znamená to, že papež nebyl zvolen, pokud je kouř bílý, tak byl papež zvolen,“ upřesnil pro Radiožurnál Radek Tichý z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Aby nevznikly pochybnosti, jelikož bílý dým bývá občas špatně vidět, oznamují rozhodnutí konkláve v případě úspěšné volby od roku 2005 a zvolení papeže Benedikta XVI. také zvony svatopetrské baziliky.