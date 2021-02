Německý ministr vnitra: Kontroly na hranicích jsou i v zájmu Čechů. Stejné opatření platí pro Tyrolsko

Obnovení kontrol na německo-českých hranicích je i v zájmů Čechů a jejich boje s pandemií nemoci covid-19. Ve čtvrtek to na dálničním přechodu Breitenau/Krásný Les na sasko-českém pomezí prohlásil německý ministr vnitra Horst Seehofer. Dodal, že opatření, která jsou vůči Česku od neděle v platnosti, uplatňuje Německo vůči všem zemím světa, které považuje za oblasti s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Breitenau (Německo) 15:05 18. 2. 2021 (Aktualizováno: 15:25 18. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Němečtí celníci kontrolují české vozidlo na německo-českých hranicích u Breitenau | Foto: Matthias Rietschel | Zdroj: Reuters

„Omezení jsme zavedli z jediného důležitého důvodu, a to je ochrana obyvatel před velmi nakažlivým a potenciálně smrtelným virem,“ řekl Seehofer o obnovených hraničních kontrolách. Ty Německo znovu zavedlo v neděli, od které je Česko považováno za oblast s výskytem mutací.

„Takové opatření máme proti všem zemím, kde jsou mutace,“ doplnil.

Seehofer řekl, že zpřísnění režimu je důležité. „Je to i v zájmu Čechů,“ uvedl německý ministr vnitra. I díky tomuto opatření dostává podle Seehofera Česko větší příležitost k boji s pandemií a k přerušení přenosu nákazy.

Hraniční kontroly na dálnici Praha-Drážďany. Ministr vnitra Seehofer oznámil, že policie doteď zabránila vstupu cca 10 000 lidí. Předem nevyloučil, že se uzavření hranic kvůli vysokým českým číslům může i prodloužit.

Stejné opatření jako proti Česku zavedlo od neděle Německo i proti rakouské spolkové zemi Tyrolsko. Seehofer řekl, že ke čtvrtečnímu ránu německá policie na těchto hranicích zkontrolovala 50 000 lidí, z nichž 10 000 do Německa nevpustila.

Ke kontrolám poznamenal, že německá policie prověřuje všechna osobní auta bez výjimky, v případě nákladních aut postupuje s ohledem na dopravní situaci.

O tom, že německá policie nechává některé kamiony projet bez důkladné kontroly dokumentů řidiče, v posledních dnech spekulovala německá média. Ministr vnitra poznamenal, že nikde na světě není možné dosáhnout plošné a stoprocentní kontroly. „Jsem ale spokojen s pragmatickým přístupem policie ke kontrolám,“ řekl.

Na otázku, jak dlouho budou kontroly na hranicích s Českem a Tyrolskem pokračovat, odpověděl Seehofer, že to závisí na epidemickém hodnocení těchto zemí. „Nemohu k tomu zatím říci nic určitého,“ komentoval s tím, že o tom bude v nadcházejícím týdnu jednat vláda.

„Ale existuje velká pravděpodobnost, že budeme muset přistoupit k prodloužení,“ uvedl. Současný stav je podle něj takový, že Česko se dál jeví jako oblast s mutacemi viru.

Výjimky v nařízení

Hraniční kontroly Seehofer nařídil, aby bylo možné vymáhat karanténní nařízení a omezení cest do Německa. Omezení, které dopravcům zakazuje do Německa přepravovat cestující ze zahraničních oblastí s nebezpečnými mutacemi koronaviru, platí prozatím do 3. března.

Výjimku z přepravy mají pouze němečtí občané a pasažéři, kteří mají v Německu nahlášen pobyt nebo do země cestující z humanitárních důvodů. Takovými důvody jsou pohřeb či péče o člena rodiny.

ČÍM SE MUSÍ PENDLEŘI NA HRANICÍCH PROKÁZAT? Pendlerům prozatím pro cesty z Česka a Tyrolska postačuje na hranicích předložit pracovní smlouvu, od pátku ale budou němečtí policisté kontrolovat, zda mají přeshraniční pracovníci potvrzení o významu své práce. To na návrh zaměstnavatelů vydávají německé okresní a městské úřady.

Seehofera na inspekci hraničního přechodu doprovázel saský ministr vnitra Roland Wöller. Ten na tiskové konferenci poděkoval spolkové vládě, že dokázala na krizovou situaci rychle zareagovat a kontroly pružně zavést.

Zároveň zdůraznil význam výjimek, které pro přeshraniční dopravu platí. Dopravci a také pendleři důležitých profesí mohou nadále po absolvování koronavirových testů hranice bez karantény překračovat.

„V Sasku máme mnoho českých pracovníků v nemocnicích, zdravotních zařízeních, pečovatelských domech a medicínských provozech, bez těchto lidí by nebylo možné fungovat,“ přidal Wöller.