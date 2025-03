Konzervy, šest litrů vody a baterku. Francie pošle do všech domácností manuál pro přežití

Podle serveru Euronews je publikace rozdělena do tří samostatných částí. První s názvem „Chránit se“ má zvýšit solidaritu, pokud jde o ochranu sebe a svých nejbližších, a je v ní seznam věcí pro přežití. Doma by podle příručky měl mít každý nejméně šest litrů balené vody, deset konzerv, baterie a svítilnu pro případ výpadku proudu. Další část podrobně popisuje co dělat v případě bezprostředního ohrožení a poslední část vysvětluje, jak se přihlásit do záložních sil, ať už vojenských, nebo komunálních.

Vraťte nám Sochu svobody, vyzval francouzský poslanec Američany. Podle něj nešíří správné hodnoty Číst článek

„Cílem dokumentu je zajistit odolnost obyvatelstva vůči všem typům krizí, ať už přírodních, technologických, kybernetických nebo bezpečnostních,“ uvádí se v prohlášení vlády.

Francouzská vláda se k tomuto kroku nechala inspirovat zeměmi na severu Evropy. Například Švédsko má v tomto ohledu dlouholetou tradici, brožuru s názvem „Když přijde krize nebo válka“ vydává už od 2. světové války. Loni v listopadu se dočkala nejnovější aktualizace.

Najdeme v ní rady ohledně teroristických útoků, pandemických i environmentálních hrozeb, ale i konvenční války. Pokrývá rovněž psychologické aspekty, další její sekce je zaměřená na případné útoky jadernými zbraněmi.

Oznámení o distribuci příručky pro přežití vyvolalo na francouzském internetu kritiku. Mnozí ji označují za plýtvání penězi, někteří ji přirovnávají k brožurám z dob studené války a jiní píší: „Přestaňte vytvářet atmosféru strachu a úzkosti.“