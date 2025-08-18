Kopečný: Trump vypouští o Ukrajině balonky. Jednání s americkým prezidentem bude tentokrát jiné
Do Washingtonu míří delegace evropských lídrů. Doprovodí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který bude s americkým protějškem Donaldem Trumpem řešit konec ruské invaze na Ukrajině. „Nejpalčivější otázkou je, jak skutečně přimět Rusko, aby přestalo útočit,“ říká pro Radiožurnál vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.
Jak zásadní roli bude při pondělním setkání ve Washingtonu hrát Evropa? Poslední setkání Zelenského s Trumpem skončilo veřejnou roztržkou.
Už to, že se večer středoevropského času setká prezident Trump se Zelenským, a poté s evropskými lídry, značí, že počítá s oběma týmy aktérů jako s jednotnou silou.
Jakou roli bude při pondělním jednání s Trumpem hrát Evropa? A dá se z něj očekávat pozitivní vývoj pro Ukrajinu? V Ranním Interview odpovídá Tomáš Kopečný
To si myslím, že je velmi významné. Není to jedna schůzka, jako to bylo minule se Zelenským, která navíc byla ve velmi jiném a specifickém kontextu. Evropští lídři to pak žehlili, volali Trumpovi, aby se opět spojil s ukrajinským prezidentem.
Myslím si, že teď to bude jiné. Několik měsíců je veřejně i za zavřenými dveřmi prezentována jednotná pozice Ukrajiny a Evropy.
Z nedělního jednání koalice ochotných plyne, že hlavním tématem schůzky bude podoba bezpečnostních záruk pro Ukrajinu a evropské země. Jednoduché to zřejmě nebude, protože Trump před několika hodinami vyloučil návrat Krymu Ukrajině i vstup Ukrajiny do NATO. Můžete odhadnout, o jaké bezpečnostní záruky by se mělo jednat?
Ať už ztráta Krymu nebo vyloučení členství v NATO je něco, s čím se už nějakou dobu nepočítá. Během jednání to není na stole a není to ta nejpalčivější otázka. Tou je, jak skutečně přimět Rusko, aby přestalo útočit.
Bezpečnostní záruky, které údajně byly zmiňovány během jednání Trump-Putin, byly ve smyslu článku 5. Ukrajina tedy nebude v NATO, ale pokud bude napadena, tak ti, kteří se zaváží k bezpečnostním zárukám, by měli zvážit jakoukoliv pomoci, což je stejné, jako dělá NATO.
Ono ani členství v NATO jako takové není samospásné. Velmi palčivě si to teď uvědomují v Estonsku, Litvě, Lotyšsku nebo Polsku. To, že jsou v NATO, neznamená, že by se v těchto zemích neměli připravovat na případnou ruskou agresi.
Je to vyslání signálu naděje, že toto bude společně projednáváno mezi Spojenými státy a Evropou. Naděje je právě v tom, že to budou projednávat společně, ale to nejdůležitější je, že Ukrajina se na konci dne bude bránit primárně sama.
Trumpovy balonky
Jaká by při těchto bezpečnostních zárukách měla být role Evropy, tedy členských zemí NATO – v podstatě stejná, jako je v případě naplnění podstaty článku 5?
Ano, přičemž bude velkou otázkou, na jaké institucionální bázi by záruky mohly proběhnout. Na bázi EU je to téměř nepředstavitelné kvůli tomu, jakým způsobem tam Maďarsko a Slovensko hlasuje a blokuje protiruské nebo proukrajinské návrhy.
Bude to spíše na základu koalice ochotných – velkých silných evropských států, které něco takového budou moct prohlásit. To nejdůležitější ale bude jak pomoci Ukrajině, aby se mohla bránit sama. Materiálně, finančně, ekonomicky ji nadále podporovat, a to si myslím, že bude nejsilnější zárukou.
Na konci neděle Trump také napsal, že prezident Ukrajiny Zelenskyj může válku s Ruskem ukončit takřka okamžitě, pokud bude chtít, nebo může v boji pokračovat, ale Ukrajina Krym zpět nedostane. Jak si tahle slova vykládáte vy?
Vykládám si to jako součást vyjednávací taktiky s Volodymyrem Zelenským. Je to vypouštění balonků, stejně jako vypouštěl balonky, které hovořily o tom, že když nebude spokojený, tak jednání s Putinem okamžitě ukončí.
Osobně tomu nepřikládám žádný velký význam, stejně jako v tuto chvíli nepřikládám význam tomu, co říká například zvláštní zmocněnec prezidenta Trumpa Steve Witkoff, který s Rusy jednal.
To, co přinesou následující dny, bude určovat to, jak bude podpora Ukrajiny probíhat. A v tomhle opět vidím zásadní roli Evropy. To, co budou říkat Rusové Witkoffovi, případně někdy Trumpovi, nebude to převažující, ale bude to právě mnoho evropských hlasů mnoha evropských lídrů, které budou důležitější.