Korčok je v klidu, panikaří Pellegrini? Vládní tábor vsadil před druhým kolem volby prezidenta na strach

Jeden během Velikonoc navštívil katolický kostel, druhý evangelický. Jeden vyšel na Velkou Javořinu, druhý na Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Poklidnou idylu ale dvoutýdenní kampaň mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby na Slovensku nepřinesla.

Poté, co Peter Pellegrini prohrál první kolo o překvapivých pět a půl procentního bodu, tak i se svými podporovateli přešel do ofenzivy a vytáhl silné kalibry.

Už během volební noci minulou sobotu vzkázal Pellegrini voličům, že pokud se Korčok stane prezidentem, může zatáhnout Slovensko do války.

„Slovensko chce prezidenta, který nebude zemi tahat do války, ale bude mluvit o míru. Chce prezidenta, pro kterého budou slovenské zájmy na prvním místě,“ vyhlásil. Záhy jeho slova doplnila i venkovní billboardová kampaň.

Tuto rétoriku ihned začali opakovat jak představitelé Pellegriniho Hlasu, tak i dalších vládních stran, Směru Roberta Fica i národovecké SNS Andreje Danka.

Premiér Fico Korčoka označil za „válečného štváče“, který „rozdal všechno cenné“ ze slovenské armády pro Ukrajinu, a snažil se mu přišít i bombardování Jugoslávie v roce 1999. Pellegriniho označil za „umírněného“ politika, který si „uvědomuje hodnotu míru“.

„Lidé si budou moci vybrat mezi prezidentem míru a prezidentem, který kvůli poplácávání po ramenou v Bruselu je schopný zatáhnout Slovensko i do války,“ řekl například ministr práce Erik Tomáš z Hlasu, který navíc varoval před tím, že pokud padne současná vládní koalice, přijdou senioři a ohrožené skupiny o sociální benefity.

Pellegrini jako Babiš

Korčok ale konstrukci o tom, že jeho vítězství může způsobit pád vlády, jednoznačně odmítl. A taktiku označující jej za válkychtivého připodobnil ke kampani Andreje Babiše (ANO) v loňských prezidentských volbách v Česku.

To potvrdil i politolog Petr Just z Metropolitní univerzity. „Pellegriniho tábor přesně vytipovává charakteristiky, které možná chtějí slyšet voliči Směru, SNS i Harabina, aby dali hlas Pellegrinimu. Podobným způsobem argumentoval i v českých prezidentských volbách Andrej Babiš. Tato rétorika na Slovensku zabírá mnohem víc než u nás,“ uvedl.

Kromě válečné rétoriky do kampaně zasáhl falešný web ivankorcok2024.sk, který obsahoval falešné citáty a myšlenky prezidentského kandidáta. Web měl dokonce zaplacenou i reklamu, takže se při vyhledávání jména Ivan Korčok zobrazoval jako jeden z prvních.

Korčok z toho obvinil svého protikandidáta. „Před druhým kolem voleb nemusí být člověk úplný Sherlock Holmes, aby věděl, odkud fouká vítr. Tuto reklamu nenajdeme na transparentním účtu mého protikandidáta, i když podle odborníků a metadat tuto falešnou stránku vytvořili stejní lidé, kteří dělají kampaň Petra Pellegriniho.“

Pellegrini dle Korčoka panikaří, naopak sám se ve zveřejňovaných videích staví do pozice toho klidného z dvojice.

Podle analytika a zástupce šéfredaktorky deníku SME Jakuba Fila je na tomto Pellegriniho chování zřetelně vidět panika. „Jeho štáb a spojenci jsou po výsledku prvního kola a s výhledem na druhé v takové panice, že rozpoutali (anti)kampaňové šílenství,“ popsal.

Šéfredaktor webu Aktuality.sk Peter Bárdy duo kandidátů popsal jako „sebevědomého Korčoka a frustrovaného Pellegriniho“.

Hra o Harabina

Dle dat výzkumných agentur se dá čekat velmi těsný souboj ve druhém kole. I vzhledem k nečekaně vysokému výsledku Korčoka v prvním kole není ani jeden z kandidátů jasným favoritem toho druhého.

„Nevím, odkud Korčok ještě může čerpat nové hlasy. Jeho cílem by měla být hlavně demobilizace druhé strany barikády, protože na té své už nemá moc kde mobilizovat,“ popsal v podcastu Vinohradská 12 komentátor TV Joj Arpád Soltész.

Klíčovým pro výsledek ve druhém kole bude to, ke komu se přikloní voliči neúspěšných kandidátů z prvního kola. Zejména pak třetího v pořadí a proruského Štefana Harabina, který minulý víkend dostal více než čtvrt milionu hlasů.

„Nepodceňujte mé voliče. Vědí, co mají dělat,“ říkal během volební noci bývalý předseda slovenského nejvyššího soudu.

Minulý týden pak jeho šéf kampaně Miroslav Jureňa na vlastní pěst zveřejnil, že Harabin podporuje Pellegriniho. Během několika desítek minut ale slovenská média obletělo Harabinovo dementi. „Je to podvod, je to nějaká Jureňova partyzánština,“ reagoval s tím, že stále platí slova z volební noci, a následně Jureňu z pozice šéfa kampaně odvolal.

Zdá se, že Pellegriniho napřímo nepodpoří, na svém telegramu ale alespoň zveřejnil návod, jak se může pokusit získat jeho voliče. „Nestál o podporu SNS a národně-vlasteneckého voliče, ale teď se ukazuje, že bez něho nebude úspěšný. Chápu, že nemůže úplně přebrat můj program, protože by ztratil část svých voličů, ale něco musí nabídnout. Má to ve vlastních rukou,“ uvedl Harabin.

Konkrétně zmínil vypovězení Istanbulské úmluvy, „okupační smlouvy“ s USA, zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu a další „priority národně-vlasteneckého voliče“. Doplnil, že je nepodstatné, co říká či doporučuje on sám, ale co je pro jeho voliče ochotný Pellegrini udělat.

„Když se Pellegrini staví do hodnotově podobné pozice jako Harabin, není to pro něj přirozené místo. Sám je v podstatě prozápadní liberál,“ komentuje tyto snahy politolog Just.

Průzkumy před prvním kolem naznačovaly, že většina Harabinových voličů, kteří jej deklarovali volit, by v případném druhém kole podpořila Pellegriniho. Část z nich by ale nepřišla. Ostatně několik týdnů před volbami se Harabin zaklínal, že Pellegriniho nikdy nepodpoří. „Povím lidem, aby zůstali ve druhém kole doma,“ hlásal.

Na mítincích před prvním kolem Harabin mnohdy Pellegriniho označoval jako svého hlavního soupeře nebo jako „extraliberála“. Na předvolební akci ve Zvoleně jej například obvinil, že začal „covid diktaturu“. Jindy o něm zase řekl, že je „stejné zlo jako Korčok“ a že oba jsou „kandidáty války“, protože podporují posílání zbraní na Ukrajinu.

Přes to všechno Pellegrini věří, že může zaujmout velkou část Harabinových voličů. „Dokážu nabídnout i voličům Štefana Harabina ten typ politiky, který žádají,“ řekl v minulém týdnu v duelu na veřejnoprávní RTVS.

Dodal, že s ním sice nemusí souhlasit ve všech názorech, dokážou ale najít shodu v zásadních národních a státních zájmech.

Dle průzkumu AKO pro TV Joj budou z Harabinových voličů ve druhém kole volit Pellegriniho asi dvě třetiny z nich, Korčoka plánuje přímo podpořit jen šest procent, zbylí se doposud nerozhodli nebo neplánují volit.

Maďarská karta

Čtvrtý v pořadí z prvního kola, předseda neparlamentní maďarské Aliance Krisztián Forró nejprve avizoval, že se sejde s oběma postupujícími, nakonec ale po schůzce s Pellegrinim na společné tiskové konferenci oznámil, že podpoří právě jej. Forró v prvním kole získal necelá tři procenta hlasů.

Krisztián Forró podpořil Petra Pellegriniho v kandidatuře na prezidenta.



Podpora dává smysl i proto, že je Aliance velmi úzce spojená se stranou Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, který je v současnosti hlavním zahraničněpolitickým spojencem slovenské vlády.

Pellegrini se v rámci kampaně důkladně zaměřil na jih Slovenska obývaný maďarským obyvatelstvem, v minulém týdnu navštívil i Kráľovský Chlmec, převážně maďarské městečko na samé jihovýchodní výspě země. Pozornost upoutal i tím, že na místo zamířil soukromým letadlem svého stranického kolegy.

Podle Jánose Fialy-Butory, vědeckého pracovníka Jazykovědného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, je maďarská komunita na Slovensku velmi rozdělená, Forróovo doporučení nebudou brát jako zcela určující. „Pokud by se maďarská menšina postavila za jednoho kandidáta, v takto vyrovnané situaci by mohla celé volby rozhodnout. I proto se nemůžeme divit, že se ji oba kandidáti snaží oslovit. Zatím se to ale příliš nepodařilo ani jednomu z nich,“ popsal pro Aktuality.sk.

To potvrzuje i zmíněný průzkum AKO pro TV Joj, z něhož vyšlo, že je mezi voliči Forróa podpora pro Korčoka, Pellegriniho i nerozhodnutých rozdělení rovnoměrné.

Voliči pátého Igora Matoviče by se měli přiklonit převážně ke Korčokovi, kterého sice lídr hnutí Slovensko otevřeně nepodpořil, dlouhodobě však tvrdě a i na osobní úrovni útočí na Pellegriniho.

Šestý Ján Kubiš zatím nikoho nepodpořil. Byť si po společné schůzce s ním zveřejnil Pellegrini fotografii, ke které připsal: „Jsem velmi rád, že máme na mnohé otázky společný názor.“

Podle analytika a zástupce šéfredaktorky deníku SME Jakuba Fila se tím snaží Pellegriniho tábor vyslat signál, že jej podporují všichni neúspěšní kandidáti z prvního kola.