Korčok sice vyhrál ‚zahřívací‘ první kolo, Pellegrini se ho ale bude snažit vykreslit jako ‚kandidáta války‘

Ivan Korčok zvítězil v prvním kole prezidentských voleb o pět a půl procentního bodu nad Peterem Pellegrinim, který označil výsledek za „obrovský úspěch" a věří si, že dokáže získat větší část voličů od neúspěšných kandidátů. Rozhodne, zda se mu podaří přesvědčit podporovatele třetího Štefana Harabina, který má proruské postoje. Pellegriniho tábor se bude snažit Korčoka vykreslit také jako „kandidáta války". Bratislava 11:06 24. března 2024

První kolo potvrdilo všechny předpoklady, dál postupují Korčok s Pellegrinim a pro oba kandidáty přichází klíčový úkol: ke svým podporovatelům z prvního kola přidat co nejvíce voličů neúspěšných kandidátů.

Oba začali již během volební noci. Korčok na tiskové konferenci promluvil i k maďarským voličům a vyjádřil jim respekt. „Bez maďarských politických stran by Slovensko nebylo tam, kde je,“ řekl. Kandidát maďarské Aliance Krisztián Forró získal necelá tři procenta.

Korčok se chce ucházet i o více než dvě procenta voličů Igora Matoviče.

Pellegrini slíbil, že bude pokračovat ve slušné kampani, zároveň prohlásil, že většina lidí ukázala, že si nepřeje „liberálně-progresivního prezidenta“. Řekl také, že se plánuje setkat a pobavit se s kandidáty, kteří v prvním kole neuspěli. Bude respektovat osobní rozhodnutí každého z nich a jak se rozhodnou naložit s důvěrou, kterou získali.

Snahu kandidátů o voličské hlasy zastínily některé kroky stávající vládní koalice | Zdroj: Reuters

Ministr školství z Pellegriniho Hlasu Tomáš Drucker novinářům během noci řekl, že nevidí důvod, proč by měl Pellegrini uzavírat dohody s Harabinem.

Naopak jeho spolustraník a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok uvedl, že Pellegrini se zaměří především na voliče tohoto kandidáta, který skončil třetí.

„Má národně vyprofilované voliče, kteří mají Slovensko na prvním místě. O ně se budeme ucházet. Bude to o tom, jestli lidé chtějí to, co nabízí Ivan Korčok, tedy konflikt. Anebo klid, když tu bude fungovat vláda, parlament a prezident jako tři Svatoplukovy pruty,“ řekl Šutaj Eštok. „Mír versus válku, kterou nabízí Korčok,“ dodal.

Většina lidí ukázala, že si nepřeje liberálně-progresivního prezidenta, zhodnotil Pellegrini výsledky prvního kola voleb. Korčokovi pogratuloval k postupu do druhého kola. pic.twitter.com/6uO9SpDnar — Ladislav Novák (@ladislavnov) March 23, 2024

Právě Harabinovi voliči, kterých bylo v prvním kole 265 tisíc, druhé kolo za čtrnáct dní do značné míry rozhodnou. Před pěti lety totiž k němu z velké části nepřišli, mezi dvěma prozápadními kandidáty Zuzanou Čaputovou a Marošem Šefčovičem si nedokázali vybrat.

Bývalý soudce nejvyššího soudu a exministr spravedlnosti z první Ficovy vlády zatím jasně neřekl, koho by měli jeho voliči ve druhém kole volit. „Moji voliči vědí, co mají dělat, jsou to národně orientovaní voliči, u kterých je hlavní prioritou zachování státu, národní suverenity a míru,“ uvedl.

„Jako soudce s nikým nejednám,“ řekl k tomu, zda podpoří někoho z kandidátů ve druhém kole.

Štefan Harabin, bohatá nevěsta před druhým kolem voleb. Na jeho voliče míří hlavně Peter Pellegrini. Krátce jsem s ním před chvilkou mluvil podniku Palmýra. Svou otevřeně proruskou a dezinformační rétoriku neopouští. A i když skončil třetí, zjevně slavil @SeznamZpravy pic.twitter.com/k1ZIO63Bxg — Filip Harzer (@HarzerF) March 24, 2024

Komentátor Denníku N Roman Pataj zmínil, že událostí voleb je dle něj závislost Slovenska právě na Harabinovi: „Notorický lhář, podporovatel ruské agrese a konspirátor dostal 12 procent hlasů, jejichž účast či neúčast může rozhodnout druhé kolo.“

Neúspěšný prezidentský kandidát Štefan Harabin | Zdroj: TASR / Profimedia

Průzkumy před prvním kolem naznačovaly, že většina Harabinových voličů, kteří jej deklarovali volit, by v případném druhém kole podpořili Pellegriniho. Část z nich by ale nepřišla. Ostatně několik týdnů před volbami se Harabin zaklínal, že Pellegriniho nikdy nepodpoří. „Povím lidem, aby zůstali ve druhém kole doma,“ hlásal.

Čtvrtý Forró řekl, že během neděle bude informovat, koho před druhým kolem podpoří.

Exministr zahraničí za Směr z let 2006–2009 Ján Kubiš řekl, že zná oba kandidáty, kteří postoupili, zatím ale nechtěl říci, koho z nich podpoří. „Jeden i druhý jsou relativně slušní lidé s postoji, se kterými souhlasím, i s těmi, při kterých se až tolik neshodujeme,“ popsal.

Korčokova dálnice

Při pohledu na geografické rozložení výsledků, podpora Ivana Korčoka kopírovala linii doposud nedokončené slovenské dálnice D1, která vede z Bratislavy severovýchodně podél řeky Váh, severně od Banské Bystrice podél Tater až na východ země do Košic.

Naopak Pellegrini byl silný na jihu a východě Slovenska, zejména v oblastech mimo větší města.

Korčok dosáhl nejlepších výsledků ve velkých městech Bratislavě, Košicích či Banské Bystrici a zadařilo se mu i v tradičně konzervativních baštách jako je Orava nebo Spiš.

Právě v těchto oblastech byla i nejvyšší volební účast, Korčokovi se tak podařilo mobilizovat své podporovatele. Zatímco v Bratislavě přišlo přes 60 procent voličů, v okresech na jihu země byla účast až o polovinu menší.

„Pellegrini podcenil mobilizaci voličů a do druhého kola musí zabrat,“ řekl ve vysílání RTVS politolog Miroslav Řádek.

Letos přišlo k urnám necelých 52 procent voličů, což je v prezidentských volbách nejvíce od prvních přímých voleb v roce 1999.

Podpora kandidátů podle okresů. Modré okresy ovládl Ivan Korčok, červené Peter Pellegrini a zelené Kristztián Forró | Foto: repro TV Markíza