Nobelova cena míru pro Trumpa? Slova jihokorejského prezidenta jsou 'velmi velkorysá'

Donald Trump v úterý uvedl, že ho dojalo prohlášení jihokorejského prezidenta Mun Če-ina, že by americký prezident mohl dostat Nobelovu cenu míru. Washington 10:05 2. května 2018

"Prezident Mun byl velmi laskav, že to navrhl. Myslím si, že to bylo velmi velkorysé, že učinil toto prohlášení, ale hlavní věcí je, aby se to povedlo: chci mír," řekl Trump.

Mun se tak vyjádřil v pondělí poté, co mu k úspěšnému dubnovému summitu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem blahopřála vdova po někdejším jihokorejském prezidentovi Kim Te-džungovi. Ten se v roce 2000 sešel s tehdejším severokorejským diktátorem Kim Čong-ilem a dostal za to Nobelovu cenu míru.

Poté co Munovi vdova popřála, aby ji také získal, jihokorejský prezident odvětil: "Nobelovu cenu může získat prezident Trump. Vše, co potřebujeme, je mír".

"Prezident Mun byl velmi laskav, že to navrhl," řekl v úterý Trump. "Myslím si, že to bylo velmi velkorysé, že učinil toto prohlášení, ale hlavní věcí je, aby se to povedlo: chci mír," dodal s tím, že termín a místo Trumpova plánovaného setkání s vůdcem KLDR budou známy v příštích dvou dnech.

'Bez Trumpa by to nešlo'

Názor, že by si Trump zasloužil Nobelovu cenu míru, pokud jeho setkání se severokorejským vůdcem povede k odstranění jaderných zbraní na Korejském poloostrově, koluje i mezi americkými republikány. Dosáhnout takového úspěchu by bez Trumpa nebylo možné, soudí například republikánský senátor Lindsey Graham.

Trumpův předchůdce Barack Obama obdržel Nobelovu cenu míru v roce 2009 za své snahy o jaderné odzbrojení, prevenci konfliktů i za aktivity proti globálnímu oteplování. Nobelův výbor byl za toto rozhodnutí kritizován, protože Obama získal ocenění poměrně krátce po nástupu do prezidentského úřadu, kdy byl mnohem více ve fázi slibů než splněných cílů. I samotný Obama přijal cenu s určitými rozpaky.