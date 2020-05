‚Vypovídá to o úsilí, které do toho všichni vložili.‘ Nový Zéland nezaznamenal žádné nové nakažené

Novozélandské ministerstvo zdravotnictví poprvé od března neohlásilo žádný nový případ nákazy koronavirem. Po vládní tiskové konferenci o tom informovala agentura Reuters. Vláda Nového Zélandu minulý týden odvolala nejpřísnější omezení zavedená ve snaze zastavit infekci a některé podniky tak mohly obnovit provoz, velká část obyvatelstva ale nadále dodržuje izolaci a pracuje nebo studuje z domova. Wellington 7:44 4. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysoký představitel novozélandského ministerstva zdravotnictví Ashley Bloomfield. | Zdroj: Profimeda

Podle Reuters zažila země den bez nového potvrzeného případu nákazy poprvé od 16. března. Bilance tak zůstala na 1487 „potvrzených a pravděpodobných“ nakažených, z nichž u více než 1250 už související zdravotní potíže pominuly. Zároveň nestoupl ani počet úmrtí připisovaných nemoci covid-19, kterých na Novém Zélandu nadále evidují 20.

„Vypovídá to o úsilí, které do toho všichni vložili,“ uvedl vysoký představitel ministerstva zdravotnictví Ashley Bloomfield. „Samozřejmě, že dnešní údaje jsou povzbudivé, ale je to jen jeden okamžik v čase. Opravdová zkouška přijde později v tomto týdnu, když započítáme inkubační dobu viru a čas, po němž se u lidí začínají projevovat symptomy, což je zpravidla pět nebo šest dní po kontaktu,“ pokračoval.

Vývoj epidemiologické situace v zemi je i po uvolnění karantény z minulého týdne nadále bedlivě sledován v souvislosti s dalším postupem vlády, napsal deník The Guardian. Minulé úterý po více než měsíci skončila uzavírka veřejných prostranství, restaurací a škol či kanceláří, podle Reuters ale stále miliony Novozélanďanů studují a pracují na dálku. Bloomfield uvedl, že lidé musí pokračovat v izolaci, aby se covid-19 nezačal znovu šířit jako na přelomu března a dubna.

Úspěchů v boji proti koronaviru dosahuje také Austrálie, která přitom nezavedla tak přísný karanténní režim jako Nový Zéland. I ve větší ze dvou zemí probíhají debaty o způsobu uvolňování restrikcí, zatímco tam denně přibývá maximálně kolem 20 známých případů infekce. Do úterního jednání vlády o další fázi řešení zdravotnické krize by se měla na pozvání svého protějšku Scotta Morrisona zapojit i novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.