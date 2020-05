‚Jsou to věže smrti.‘ Chudý Bronx se stal newyorským epicentrem koronaviru, zemřelých eviduje na 4500

Kritická situace způsobená masivním šířením koronaviru se postupně uklidňuje, dvacetimilionový New York přesto stále patří mezi hlavní ohniska pandemie ve Spojených státech. Situace ale není všude stejná – v ostrém kontrastu proti sobě stojí bohatý Manhattan s nejnižšími počty nakažených a zemřelých a chudý Bronx, nejhůře zasažená část New Yorku. „Vláda na nás zapomněla,“ stěžují si tamní obyvatelé. New York 6:58 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chudý Bronx se stal newyorským epicentrem koronaviru, zemřelých je víc než 4000 | Zdroj: Profimedia

Za obzvlášť nebezpečné místo v Bronxu je v době koronavirové pandemie považována dvojice mrakodrapů River Park Towers.

Ve třech nemocnicích Newyorčana s covid-19 odmítli. Když ho konečně hospitalizovali, bylo už pozdě Číst článek

V obřích věžích o 44 patrech se ve více než 1600 bytech tísní na 5000 nájemníků, i obyčejná jízda výtahem je proto velmi riskantní. Obyvatelé domu musí mnohdy čekat i hodinu, než se jim podaří vtěsnat do malých, špatně odvětraných výtahů, které navíc trpí častými poruchami. Zvlášť rizikové je pak ráno, kdy se lidé tlačí na chodbách, aby se co nejrychleji dostali do metra, které je v době největší špičky doveze za prací.

Podle amerického deníku The New York Times se hovoří o tom, že se ve dvou obřích věžích River Park Towers infekcí způsobené koronavirem nakazila už zhruba stovka lidí. Na onemocnění covid-19 v dubnu zemřel i předseda spolku nájemníků.

„Dalo by se říct, že to jsou věže smrti,“ říká 42letá obyvatelka domu Maria Lopezová, která se potýká s řadou zdravotních problémů včetně astmatu. Sama prý už desetkrát viděla, jak v době koronaviru zdravotníci odvážejí sousedy do nemocnic.

V oblastech jako Morris Heights na západě Bronxu se koronavirus šíří dům od domu a tamní obyvatelé žijící ve stísněných podmínkách a trpící chudobu i četnými zdravotními problémy se jen stěží dokážou nákaze bránit. Bronx tak eviduje nejvíce případů infekce covidem-19 i nejvyšší počet zemřelých – k úterý 26. května tam zemřelo 4400 lidí.

River Park Towers, The Bronx, New York, Davis, Brody & Associates, 1975 pic.twitter.com/C2WkpfbgYu — AdamNathanielFurman (@Furmadamadam) April 12, 2018

Rozdíly ve společnosti

Sílu, s jakou pandemie chudou newyorskou čtvrť zasáhla, ukázaly i předběžné výsledky studie imunity zveřejněné na počátku května. Namátkové testy odhalily, že zvlášť zasažená je spíše chudší městská část Bronx, kde byly protilátky zjištěny u 27,6 procenta testovaných. Na Manhattanu bylo takových lidí 17,3 procenta.

‚Čísla se musí změnit.‘ Ruský gubernátor na nahrávce tlačí na podřízené, aby měnili data o koronaviru Číst článek

Odborníci v oblasti veřejného zdraví i někteří newyorští politici podotýkají, že město mělo pro ochranu zranitelných obyvatel Bronxu udělat víc – mimo jiné lidi masivně testovat, aby se tak šíření viru zpomalilo. Úřady se ale brání tím, že zpočátku epidemie se zaměřily hlavně na zdravotníky a kapacity v nemocnicích a že postupně rozšiřují i možnost testování – nyní má být otevřená každému, kdo má příznaky.

Jak podotýká NY Times, obyvatelé Bronxu mají v porovnání s ostatními částmi New Yorku nejvyšší míru výskytu astmatu, vysokého krevního tlaku i diabetu, které průběh onemocnění covid-29 zhoršují. Zhruba jeden ze tří dospělých navíc trpí obezitou, která je dalším přitěžujícím faktorem. Zdravá strava je ale pro tamní obyvatele příliš drahý luxus. Zatímco v Manhattanu se průměrný příjem domácností pohybuje kolem 82 tisíc amerických dolarů, v Bronxu to je jen 38 tisíc.

„To, co covid-19 ozářil velice nelítostným světlem, jsou historické nerovnosti v socioekonomickém postavení a strukturální rasismus, které vedou i k rozdílům ve zdravotních výsledcích,“ upozorňuje odbornice na veřejné zdraví z Newyorské univerzity Nadia Islamová.

Vlivem pandemie se přitom ekonomická situace v Bronxu ještě zhorší – řada restaurací, hotelů a dalších podniků musela kvůli protiepidemickým opatřením zavřít, jejich dluhy rostou a je otázkou, kolika z nich se podaří znovu otevřít.

Vláda na nás zapomněla

„Je to velice znepokojivé. Lidé nejsou schopni platit nájemné – nejen za jejich byty, ale i podniky,“ varuje lékař a komunitní lídr původem z Nigérie Bolo Omotosho.

Brazilci měli pocit, že se jich koronavirus netýká. Šití roušek v Česku je pro ně inspirací, říká hispanistka Číst článek

Obyvatelé domu River Park Towers, který byl vystavěn v 70. letech pro rodiny z nízkopříjmových skupin, se navíc v posledních letech museli vyrovnat s nárůstem cen nájmů – v současnosti za čtyřpokojový byt platí necelé dva tisíce dolarů. Víc než 70 procent z pěti tisíc nájemníků přitom na poplatky za bydlení dostávají dotace.

Koronavirus ale obyvatelům River Park Towers přinesl nové starosti – kvůli nedostatku ochranných pomůcek se lidé po chodbách často pohybují bez zakrytého nosu a úst, riziko nákazy se tak zvyšuje. „Šance na nákazu covidem je tu větší než v práci,“ stěžuje si 37letá ošetřovatelka Sandra Williamsová, která dojíždí za prací do pečovatelského domu v Brooklynu.

Úřady se ale brání s tím, že do Bronxu poslaly víc než dva miliony kusů ochranných pomůcek včetně roušek, rukavic a obličejových štítů. A rozšířilo se i testování populace – dosud bylo v Bronxu otestováno na koronavirus zhruba 140 tisíc lidí.

„Bronx je od začátku epidemie prioritou,“ říká šéf rozpočtu pro stát New York Robert Mujica. Mnozí obyvatelé Bronxu mají přesto pocit, že je úřady nechaly viru napospas.

„Bojím se, nemůžu si dovolit onemocnět,“ říká nájemnice ze 43. patra Maria Lopezová a ukazuje vyrážku na rukou – úzký pruh chodby mezi jejím bytem a výtahem prý stříká dezinfekcí každý den. „Jsme černou ovcí stojící v rohu. Město a vláda na nás zapomněly,“ dodává.