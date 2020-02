Thajsko hlásí úspěch v léčbě koronaviru. Seniorku uzdravil koktejl léků na HIV a chřipku

Léčba wuachanského koronaviru, který si vyžádal už přes 360 obětí a 17 tisíc nakažených, je podle zpráv thajského ministerstva zdravotnictví na dobré cestě. Naději vyvolal případ 71leté Číňanky, která se kvůli nákaze dostala do péče lékařů v Bangkoku. Její stav byl podle odborníků poměrně vážný, 48 hodin poté, co jí doktoři podali kombinace léků na vir HIV a na chřipku, ale měla test na koronavirus negativní. Bangkok 11:47 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Thajsko patří s 19 potvrzenými nakaženými mezi nejpostiženější země mimo Čínu – s 20 případy je před Thajskem už jen Japonsko. | Foto: Athit Perawongmetha | Zdroj: Reuters

Už před týdnem americká televize CNN informovala, že se lékaři v Pekingu pokoušejí léčit pacienty zasažené novým koronavirem přípravky, které se často užívají v boji proti HIV a AIDS – konkrétně látkami lopinavir a ritonavir ze skupiny antivirotik. Jak nyní ukazuje případ 71leté pacientky léčené v thajské metropoli Bangkok, v kombinaci s léky na chřipku může být tato strategie skutečně úspěšná.

Obětí koronaviru přibývá. ‚Lehčím případům se zprvu nevěnovalo dost pozornosti,‘ míní epidemiolog Číst článek

„Léčil jsem pacientku ve vážném stavu a výsledek se ukázal jako velice uspokojivý. Stav pacientky se během 48 hodin prudce zlepšil a i výsledek testu se po 48 hodinách změnil z pozitivního na negativní,“ uvedl podle CNN její ošetřující lékař z bangkokské nemocnice Rajavithi Kriangsak Atipornwanich a dodal, že pacientku předtím léčil pouze přípravky proti HIV.

Důkazů je zatím málo

Jak na tiskové konferenci uvedli zástupci bangkokské nemocnice, stejná léčba byla nasazena také u dalších pacientů. U jednoho z nich se následně objevila vyrážka, proto byla experimentální léčba přerušena. Další dva v ní nadále pokračují, uvádí agentura Bloomberg.

„Protože zatím neexistuje žádný standardní postup, zkoušíme nové kombinace léků,“ popisuje ředitel nemocnice Somkiat Lalitwongsa.

„Zatím není dostatek důkazů, které by účinnost (léčby) podporovaly…Hlásíme ale, že přispíváme k celosvětové lékařské komunitě a výsledky zatím vypadají dobře,“ dodává ředitel nemocnice.

Evakuace občanů

Právě Thajsko patří s 19 potvrzenými nakaženými mezi nejpostiženější země mimo Čínu – s 20 případy je před Thajskem už jen Japonsko. Víc než tři stovky dalších pacientů s příznaky koronaviru pak thajští lékaři v nemocnicích monitorují.

Koronaviru už podlehlo přes 360 lidí. Rusko přerušilo železniční osobní dopravu s Čínou Číst článek

Vláda v Bangkoku o víkendu oznámila, že „v řádu dní“ evakuuje víc než stovku svých občanů z epicentra epidemie. Z čínského Wu-chanu by měli být repatriováni do vlasti v úterý 4. února poté, co v Číně projdou lékařským vyšetřením, v Thajsku je pak čeká 14denní karanténa.

Pět občanů z Wu-Chanu evakuovala také Česká republika – letadlo s Čechy a Slováky přistálo v Praze-Ruzyni půl hodiny po půlnoci. Spolu lidmi z dalších 30 zemí je do Evropy přepravilo francouzské letadlo, do Bruselu pro ně letěl český vládní speciál. Letadla určená k evakuaci do Číny vypravilo také Německo nebo Itálie.