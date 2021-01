Nezávislá komise: Čína i Světová zdravotnická organizace měly proti šíření koronaviru konat rychleji

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Čína mohly na počátku šíření koronaviru jednat rychleji. Vyplývá to z předběžné zprávy nezávislé komise, jejímž úkolem bylo posoudit světovou reakci na pandemii covidu-19. Šíření viru ve světě podle ní bylo možné zpomalit zavedením přísných opatření, příliš mnoho zemí ale „ignorovalo signály“ o závažnosti situace. Ženeva 22:44 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus | Foto: FW1F/Andrew Heavens | Zdroj: Reuters

Čínské centrální i regionální úřady provincie Wu-chan podle komise mohly loni v lednu uplatňovat mnohem přísněji opatření, která přijaly proti šířením viru SARS-CoV-2.

Světová zdravotnická organizace pak mohla v loňském roce vyhlásit globální stav zdravotní nouze dříve než 30. ledna. Otázkou podle autorů zprávy je i to, zda neměla WHO dříve než 11. března použít slovo pandemie, aby tak upozornila na závažnost situace.

„Světový pandemický výstražný systém není pro daný účel vhodný,“ uvedla v předběžné zprávě komise, které předsedají bývalá novozélandská premiérka Helen Clarková a někdejší liberijská prezidentka Ellen Johnsonová Sirleafová. WHO podle ní nemá dostatek pravomocí, aby mohla efektivně čelit výzvám, jakou je pandemie covidu-19.

Zpráva vyzývá k „celosvětovému restartu“. Doporučení, jak dál postupovat, by měla komise poskytnout v konečné zprávě, kterou předloží ministrům zdravotnictví členských zemí WHO letos v květnu.

USA, Rusko i Katar. Experti zdravotnické organizace dorazili do Wu-chanu, kde budou pátrat po původu viru Číst článek

WHO čelí od počátku loňského roku kritice za údajně pomalou reakci na šíření viru SARS-CoV-2, který se objevil poprvé na konci roku 2019 v Číně. Agentura AFP připomíná i to, že se WHO dlouho zdráhala doporučit zakrývání úst a nosu jako opatření proti šíření koronaviru.

Končící americký prezident Donald Trump opakovaně obvinil Čínu, že tajila informace o koronaviru a šéfa WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, že se příliš poddává vůli Pekingu.

Koronavirem se podle americké Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo na světě přes 95 milionů lidí, úmrtí s covidem-19 evidují státy světa více než dva miliony.