Zakladatel WikiLeaks se obává koronaviru. Britský soud ale zamítl Assangeovu žádost o propuštění kaucí

Britský soud ve středu zamítl kauci pro zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange, který žádal propuštění z vězení kvůli obavám z nákazy koronavirem. Informovala o tom agentura Reuters. Australan Assange v Británii čelí vydávacímu řízení do Spojených států, které ho viní ze špionáže a nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. WikiLeaks v posledních letech zveřejnil statisíce utajovaných dokumentů o vojenských a diplomatických krocích USA. Londýn 23:30 25. března 2020

„Globální pandemie není důvodem pro Assangeovo propuštění,“ prohlásila soudkyně Vanessa Baraitserová, která tak odmítla argumenty Assangeových právníků. Ti argumentovali tím, že jejich klient by se mohl ve vězení nakazit.

Server WikiLeaks na sebe strhl pozornost médií z celého světa v roce 2010, když publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters.

Od června 2012 se Assange kvůli hrozící extradici do USA skrýval na ekvádorské ambasádě v Londýně. Ekvádor mu ale loni odebral azyl, načež byl Assange zatčen britskou policií a poslán do vazby za předchozí porušení podmínek kauce.

Australan je momentálně v londýnském vězení, kde si od loňska odpykává trest za porušení podmínek kauce z roku 2012. Pokud bude vydán do USA a následně shledán vinným, mohl by být uvězněn i na několik desítek let.