Dvoumilionový Auckland se na týden uzavře. Kvůli nakaženému, který byl na ‚silně zalidněných místech‘

Zdrojem komunitní nákazy je člověk, který šel kvůli příznakům nemoci na test na covid-19 ke svému praktickému lékaři a poté vyrazil do posilovny, píše list The New Zealand Herald.

Premiérka situaci označila za „frustrující“. Nakažený se týden volně pohyboval a byl na několika „velmi silně zalidněných místech“. Zdravotníci již testují celou jeho rodinu.

Ve dvoumilionovém Aucklandu smí lidé od neděle od šesti hodin ráno místního času vídat jen členy své domácnosti, měli by pracovat z domova.

Do škol půjdou jen děti pracovníků nezbytných pro chod země. Ruší se všechny sportovní události, budou zavřená sportoviště a dětská hřiště. Obchody s potravinami zůstanou otevřené.

Policie v tuto chvíli vytyčuje hranice města, za které bude možné jet jen v nejnutnějších případech. Na zbytku Nového Zélandu bude platit mírnější omezení druhého stupně, v rámci kterých se smí sejít nanejvýš 100 lidí. Lidé smí chodit do práce i do škol, nesmí cestovat do Aucklandu.

Od začátku epidemie zaznamenal ostrovní Nový Zéland, která má 4,1 milionu obyvatel jen celkem 2372 případů nákazy koronavirem. Za celý rok boje s pandemií zemřelo v zemi 26 lidí.