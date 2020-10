Západní Austrálie evakuovala kvůli koronaviru lodní posádku. Za poslední měsíc je to už čtvrtý případ

Australské úřady u západního pobřeží evakuovaly posádku z lodě s dobytkem, protože asi u poloviny z 52 jejích členů byl potvrzen koronavirus. Jde za měsíc o čtvrtý podobný případ zaznamenaný na plavidle u břehů státu Západní Austrálie. Canberra 11:33 20. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Australské úřady u západního pobřeží evakuovaly posádku z lodě s dobytkem, protože asi u poloviny z 52 jejích členů byl potvrzen koronavirus (ilustrační foto) | Foto: James Ross | Zdroj: Reuters

Jak napsala agentura Reuters, tato část země nemá několik týdnů vlastní případ nákazy. „Je jasné, že tyto lodě připlouvající s lidmi s covidem-19 na palubě jsou nejslabší místo a největší riziko pro Západní Austrálii,“ upozornil v Perthu premiér této části země Mark McGowan.

Zatím poslední případ se týká dobytkářské lodě Al Messilah, které připlula pod kuvajtskou vlajkou. Evakuovaní námořníci byli převezeni do hotelové karantény a na lodi zůstala jen minimální část posádky.

Do Perthu loď dorazila minulý týden s námořníky ve věku mezi 20 a 62 lety. Podle vlády Západní Austrálie mělo pozitivní testy 24 námořníků a zbylí na výsledky ještě čekají.

V Austrálii byla situace kolem koronaviru vážná ve státě Viktorie, ale podařilo se ji zvládnout. Premiér tamní vlády Daniel Andrews v úterý řekl, že urychlí uvolňování restrikcí. V úterý stát ohlásil za den jenom jediný nový případ nákazy, v pondělí čtyři. Na začátku srpna měla Viktorie denně až 700 nových případů infekce.

Andrews k úternímu jedinému přírůstku řekl, že není jisté, že jde o stále aktivní případ, protože tento člověk byl testován už dříve a neví se, zda je nyní pozitivní. „Mohl by to být den s nulovým přírůstkem a to jsme neměli už dlouho,“ řekl.

Velmi přísná opatření byla kvůli nákaze vyhlášena v hlavním městě státu, pětimilionovém Melbourne. Nyní už tam lidé mohou cestovat až do vzdálenosti 25 kilometrů a přestala platit omezení pro venkovní sporty. Restrikce ale stále platí pro shromažďování a restaurace mohou obsluhovat jenom donáškou nebo výdejem. Další uvolnění je ohlášeno na 1. listopad.

Austrálie zatím zaznamenala asi 27 400 nakažených a 905 úmrtí, z nichž 90 procent připadá na Viktorii.