Belgie mění názor na roušky. Do šití se dali i čeští dobrovolníci

Belgie se přidala k zemím, které mění názor na nošení roušek na veřejnosti. Zavádí je jako součást uvolňování mimořádných opatření. Od pondělka budou povinné v dopravních. Masky šijí Češi žijící v Bruselu. Brusel 19:02 3. května 2020

Sedm desítek roušek už ušil i v Bruselu žijící výtvarník Miloš Adolf, manžel českého velvyslance při EU Jakuba Dürra.

Sedm desítek roušek už ušil i v Bruselu žijící výtvarník Miloš Adolf, manžel českého velvyslance při EU Jakuba Dürra. Právě jsme v jeho pracovně u šicího stroje a žehlicího prkna. „Tady maluju a tady je část, kde šiju. Převládla teď ta šicí část, ale když jsem se před tím chystal na výstavu, tak to vypadalo přesně naopak a všude byly rámy a barvy.“

Dobrovolníci roušky šijí podle zadaného vzoru ze dvou látek. „Na rozdíl od českých roušek oni chtějí, aby se do toho dala vložit nějaká vložka, předpokládám, že to bude kapesník nebo filtrační papír a ta látka, která má dělat kapsu, zlobí, tak jsem musel vymyslet, jak to zafixovat.“

Miloši Adolfovi přišlo naprosto přirozené se do pomoci v šití roušek zapojit. Podle svých slov doufá, že pandemie brzy skončí: „Pokud ale budou masky potřeba, budu samozřejmě pořád šít.“

Šití roušek mezi českými krajany organizují Velvyslanectví ČR a České centrum v Bruselu.

Šéfka Českého centra Jitka Pánek Jurková | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

„Iniciativa ohledně roušek neměla jen efekt hygienický, chtěli jsme vyjádřit také určitou sounáležitost, ale je to pro nás také způsob, jak zpropagovat českou kreativitu a český design. Spolupracujeme s českou návrhářkou Barborou Procházkovou, která loni v Bruselu uspěla se svou kolekcí k výročí roku 89 a která nám poskytla střih masky,“ říká šéfka Českého centra Jitka Pánek Jurková.

Roušky ve školách

Belgická vláda ještě nedávno razila princip, že roušky patří jen do rukou zdravotníků. Ministerstvo zdravotnictví také varovalo, že masky mohou dodávat lidem falešný pocit bezpečí. Nově vláda roušky doporučuje jako součást opouštění mimořádných opatření. V dopravních prostředcích a v některých školách a pracovištích jsou od pondělka dokonce povinné.

Úřady v bruselském regionu zajišťují pro každého občana alespoň po jedné roušce, s žádostí o výpomoc se městské části belgické metropole obracejí také na dobrovolníky.

„Velmi rychle jsme našli společnou řeč. Komuna dodává látky. V první fázi jsme dostali materiál na 350 roušek, ale ten po dvou nebo třech dnech byl spotřebovaný, takže teď čekáme na další várku materiálu od komuny,“ popisuje Jurková.

Každá maska bude opatřená drobným symbolem. Starostové městských částí vyzývají, aby se dobrovolníci podepisovali. „Vnáší se tam tak osobní prvek, takže my roušky také podepíšeme, bude tam buď lvíček, nebo trikolóra,“ dodává ředitelka Českého centra Brusel.

Kam přesně roušky od dobrovolníků zamíří, rozhodne radnice městské části Ixelles, kde sídlí české velvyslanectví. Přednost mají obvykle senioři.

