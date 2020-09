Belgie zařadí na koronavirovém semaforu Prahu do červené zóny. Podobný krok zřejmě chystá i Německo

Barevný systém cestování podle tzv. semaforu a kritéria pro definování jednotlivých zón je aktualizován na internetových stránkách belgického ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích.

Chystané zařazení Prahy do červené kategorie se na webu ale zatím neobjevilo. Praha je nyní na belgickém semaforu stále ještě oranžová, změny belgické úřady oficiálně oznamují k 16. hodině.

České velvyslanectví v Bruselu upozornilo, že belgický semafor je určen hlavně pro cesty, které je možné odložit, tedy například cesty turistické. Netýká se naléhavých a bezodkladných osobních nebo obchodních cest.

Česko s výjimkou Prahy zůstane podle velvyslanectví v oranžové kategorii. Všichni cestující tak budou muset před cestou do Belgie dál vyplňovat formulář, který se používá pro kontaktování cestovatele, pokud je zjištěna infekce, a pro případné vystopování jeho kontaktů.

Na červeném seznamu belgické vlády jsou nyní některé oblasti Chorvatska, Andorra, Dánsko, Španělsko s výjimkou ostrova Tenerife, Maďarsko, Finsko, Rumunsko a některé oblasti Francie.

Opatření v Německu?

Belgie zřejmě nebude jediná, kdo plánuje omezení pro cestování lidí z Prahy. K podobnému kroku se chystá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) i Německo.

„Situace v Praze bude rezultovat k rozhodnutí Německa o Pražanech, kteří budou jezdit do Německa. Očekává se nějaké rozhodnutí, neznáme detaily. Podle jejich čísel to asi nastane. Včera jsem si o tom psal s kancléřkou (Angelou) Merkelovou, nebude se to týkat pendlerů, je to pro obyvatele Prahy. Ale pokud se čísla zlepší, tak od toho Německo upustí,“ uvedl ve středu Babiš.

Zařazení Česka mezi rizikové země v souvislosti s koronavirem nevyloučil v úterý ani slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Podobný krok by se podle něj mohl týkat i Rakouska.

„S oběma zeměmi jsme víceméně spojeni pupeční šňůrou. Je důležité, aby občané do Prahy a Vídně raději necestovali, nebo aby dodržovali epidemiologická opatření. Situaci budeme sledovat. Je možné, že je přehodnotíme jako červené země, byť asi nikdo z nás si to momentálně nepřeje,“ řekl Krajčí.

Rakousko ve středu uvedlo, že zatím kvůli epidemiologickému vývoji v Česku na svých opatřeních nic měnit nehodlá. Mluvčí ministerstva zahraničí agentuře APA řekla, že se o vydání varování před cestami ani uzavření hranic neuvažuje. „Situaci ale stejně jako u ostatních zemí sledujeme,“ řekla. „Pokud to bude potřeba, přijmeme po konzultaci s experty a příslušnými ministerstvy opatření,“ dodala.

