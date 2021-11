Izrael zmírnil pravidla testování před příletem do země. Očkovaným postačí negativní antigenní test

Izrael nově umožní vstup do země očkovaným cestujícím, kteří nejpozději 24 hodin před odletem absolvovali antigenní test na koronavirus s negativním výsledkem. Úpravu pravidel podle zpravodajského webu The Times of Israel ve středu schválila izraelská vláda.

Tel Aviv 10:41 25. listopadu 2021